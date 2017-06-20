Супрун пока не видит повода для введения во Львове ЧП: «Город не завален мусором»

«Как видим, город не завален мусором. Если мы вместе поработаем, то нам не нужно будет вводить чрезвычайную ситуацию, поскольку это очень большая нагрузка для всех людей. Мы хотели бы решить эту проблему отдельно. Но в то же время увидим, как быстро мы сможем ее решить. Если понадобится, то будет (введена чрезвычайная ситуация, — ред.)… Сейчас я не вижу оснований для чрезвычайной ситуации», — заявила Супрун.

В то же время она заявила, что лабораторные исследования грунта указывают на очень высокий уровень концентрации бактерий возле мусорных баков в городе, это может спровоцировать вспышки инфекционных заболеваний, если эти отходы не убрать как можно скорее.

«Мы сделали анализы почвы возле контейнерных площадок, и есть очень высокий уровень бактерий, т.е. есть опасность, что из-за них могут возникнуть и распространиться заболевания», — сказала и.о. министра здравоохранения.

Также она сообщила, что, находясь во Львове, говорила по телефону с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, который сообщил ей, что попросил главу Львовской обладминистрации Олега Синютку провести переговоры с городскими головами Львовской области, чтобы они могли принять отходы из Львова, а также поручил вице-премьеру — министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадию Зубко провести аналогичные переговоры с главами областных госадминистраций.

В то же время мэр Львова Андрей Садовый заявил, что в городе ситуация очень сложная: не вывезен мусор из 37% контейнерных площадок, таким образом, их общее количество превышает 1250.

По его словам, на большинстве этих контейнерных площадок ситуация близка к критической, и он попросил Супрун передать эту информацию в среду на заседании Кабинета министров, «потому что мы немедленно нуждаемся в экстраординарных решениях».

Как сообщалось, сегодня вице-спикер ВРУ Оксана Сыроид объявила голодовку вслед за председателем депутатской фракции «Самопомочи» Олегом Березюком (он начал голодать вчера).

Также вчера власти Львова снова попросили Кабмин и президента Украины Петра Порошенко ввести в городе режим чрезвычайной ситуации из-за мусора, который не вывозят.