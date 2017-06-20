Гройсман рассказал, когда в Украине будут хорошие дороги

«Я буду доволен, когда все дороги будут отремонтированы. В прошлом году мы восстановили масштабные дорожные работы по всей стране, в этом году в апреле мы вышли на ямочный ремонт, а сейчас делаем реконструкцию. Мы не будем останавливаться и через 3−7 лет приведем украинские дороги в нормальное состояние», — заявил Гройсман.

Он добавил, что в настоящее время формируется план строительства и реконструкции дорог по каждой области, а «Укравтодор» готовит масштабный план на 2018−2022 гг.