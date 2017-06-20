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16:30 (мск), источник: УНИАН

В ЕС жестко раскритиковали Генпрокуратуру при Луценко и СБУ

В Европейском союзе сообщили, что Генпрокуратура распустила подразделение, которое занималось реформами, а СБУ не реагирует на предложения европейских партнеров о собственном реформировании.

Источник: УНИАН

Соответствующие цитаты руководителя Консультативной миссии ЕС (КМЕС) Кястутиса Ланчинскаса публикует брюссельское издание EUObserver, который специализируется на тематике ЕС, передает «ЕвроПравда».

В частности, в миссии считают, что генеральный прокурор Юрий Луценко оказался «больше заинтересован в охоте на представителей предыдущего режима, чем в реформировании прокуратуры», передает издание позицию Ланчинскаса.

Ланчинскас добавил, что до конца текущего года ГПУ намерена сократить количество прокурорских сотрудников с 18 до 10 тысяч, но «до сих пор непонятно, как они это будут делать».

Беспокойство миссии вызывает то, что генпрокурор распустил департамент, который занимался реформированием ведомства. Это подразделение отвечало также за сотрудничество с КМЕС. В миссии «до сих пор ждут объяснения этого шага», говорит Ланчинскас.

Руководитель миссии ранее уже критиковал Генпрокуратуру времен Луценко, однако столь жесткой критики до сих пор не звучало.

Также в КМЕС есть претензии к Службе безопасности Украины. Издание приводит слова неназванного дипломата о том, что СБУ сейчас пытается «прижимать» активистов и журналистов. Руководитель миссии заявил, что «слышал такие обвинения», но не может содержательно комментировать из-за отсутствия сотрудничества со службой.

Ланчинскас рассказал, что НАТО и ЕС совместно предложили концепцию реформирования СБУ.

«Среди прочего, цель реформы — уменьшить уровень таких злоупотреблений властью (со стороны СБУ). Предполагается интеграция СБУ в евроатлантические структуры, служба должна передать правоохранительную функцию и следствие другим органам», — пояснил он.

В СБУ пока проигнорировали предложенную концепцию. «Мы до сих пор ждем их ответ», — заявил Ланчинскас.

В КМЕС подтвердили журналистам подлинность цитат главы миссии. «Действительно, была встреча и интервью с журналистом EUobserver. Цитаты, приведенные в статье, действительно звучали. Хотя во время интервью обсуждались как негативные, так и позитивные аспекты реформирования правоохранительной системы в Украине», — ответили в миссии на запрос ЕвроПравды.

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