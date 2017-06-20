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16:40 (мск), источник: Tengrinews

Нью-Йоркский полицейский из Шымкента проведет бой на EXPO-2017

Казахстанский боксер Димаш Ниязов, который живет в США и работает там полицейским, проведет бой в Астане в рамках вечера бокса на EXPO-2017, сообщает телеканал 24.kz.

Источник: Tengrinews

Событие состоится 9 сентября. В главном бое выступит казахстанец Канат Ислам.

«Я скучаю по Казахстану сильно, очень сильно. Дай бог, приеду, — говорит Ниязов. — Все родные в Шымкенте, Астане. Наша столица очень красивая, два месяца назад приезжал туда. Конечно, Нурсултан Назарбаев изменил город. Красивый стал. Мой бой в сентябре будет представлен на EXPO-2017 в Астане. Буду выступать с Канатом Исламом вместе. И это будет мой первый бой в Казахстане», — сказал он.

28-летний Ниязов выступает в профессиональном боксе с 2011 года. Его 14 боев прошли на территории США.

«Я учился с первого по восьмой классы в Шымкенте. Жил я с ажекой и аташкой. Мои родители жили в США. А потом я присоединился к ним, — рассказывает о переезде в США Ниязов. — Папа — тренер по боксу, мой собственный и главный тренер. Я начал заниматься боксом еще в Казахстане, в Шымкенте на стадионе имени Кажымукана. Моим главным тренером был Нургали Сафиуллин. Сейчас он олимпийский тренер Казахстана».

В обычной жизни Ниязов работает полицейским в Бруклине — одном из самых крупных районов Нью-Йорка. Скоро он получит вторую награду за задержание особо опасного преступника. По данным Boxrec, Ниязов — гражданин США. Он выступает в легком весе и занимает 35-е место в рейтинге американских боксеров от Boxrec.

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