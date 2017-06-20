Волгоградцы смогут голосовать на выборах не по месту прописки

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облизбиркоме, у волгоградцев появится возможность участвовать в голосовании по месту своего пребывания, а не по месту регистрации. Для этого им достаточно будет подать заявление в избирательные комиссии о включении в список избирателей по месту пребывания. Сделать это можно будет через портал госуслуг и, при наличии соглашения между избирательной комиссией соответствующего субъекта РФ и МФЦ, с помощью последнего.

Отметим, что через многофункциональный центр заявление можно будет подать за 45 дней до дня голосования.