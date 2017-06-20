Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США готовят удар по всем военным предприятиям Путина
Селфи может вызвать эпилептический припадок
Глава МВД рассказал подробности о деле ДТП с «пьяным» ребенком
5 болезней из песочницы
Еще одна страна не вернет России $240 млн долга
Пожар в Grenfell Tower Десятки человек погибли, выжившие штурмуют чиновников и требуют отставки Терезы Мэй
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья
Безрукова, Климова с детьми и другие на премьере «Трансформеров»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: похудевшая на 20 кг Скулкина показала фигуру в бикини
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Меркель поддержала демарш против решения США по РФ
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
17:40 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцы смогут голосовать на выборах не по месту прописки

Жители Волгоградской области смогут участвовать в выборах в марте 2018 года в любом регионе России.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в облизбиркоме, у волгоградцев появится возможность участвовать в голосовании по месту своего пребывания, а не по месту регистрации. Для этого им достаточно будет подать заявление в избирательные комиссии о включении в список избирателей по месту пребывания. Сделать это можно будет через портал госуслуг и, при наличии соглашения между избирательной комиссией соответствующего субъекта РФ и МФЦ, с помощью последнего.

Отметим, что через многофункциональный центр заявление можно будет подать за 45 дней до дня голосования.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Почему опасно бегать и как правильно приучать себя к тренировкам
Кремль заявил о неуместности гонок с Киевом за встречу с Трампом
Минтруд представил график выходных на 2018 год
Уволился главврач больницы, пациентка которой жаловалась Путину
В России резко дорожает гречка
Федор Смолов ответил на сравнения с Криштиану Роналду
Опубликован рейтинг лучших авиакомпаний мира
Сбербанк обнаружил новый вид атак на банкоматы
Спорт
Букмекеры больше не считают Германию главным фаворитом КК-2017 В турнире принимают участие восемь сборных: России, Германии, Португалии, Чили, Мексики, Камеруна, Австралии и Новой Зеландии
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
10 идей для загородного дома, которые вам понравятся
Как оформить маленький сад: идеи ландшафтного дизайнера
Дизайн интерьера ванной комнаты на даче
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь