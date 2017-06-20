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17:23 (мск), источник: ИА REGNUM

В Нижегородской области ищут ветхий фонд

Губернатор Валерий Шанцев распорядился составить реестр домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года.

В Нижегородской области должен быть составлен подробный реестр домов, признанных аварийными уже после 1 января 2012 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом глава региона Валерий Шанцев заявил по итогам заседания областного правительства 20 июня 2017 года. По его словам, в реестр должно войти около тысячи домов.

В ходе заседания было также отмечено, что до конца 2017 года в Нижегородской области порядка 3,5 тыс. человек переедут в новые квартиры из аварийных домов. На этом регион завершит программу расселения жителей из домов, признанными аварийными до 1 января 2012 года.

По словам главы областного Минстроя Алексея Сырова, только в 2016 году переселено 3292 человека, проживавших в аварийных жилых помещениях общей площадью 64,29 тыс.кв.м. Для их переселения введено в эксплуатацию 156 многоквартирных домов.

В этом году осталось предоставить новое жилье 3,5 тыс. жителей области. Это планируется сделать к 1 сентября 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году в областном правительстве заявили о намерениях в течение 5 лет полностью ликвидировать аварийный фонд, поставленный на учет в Нижегородской области до 1 января 2012 года. Всего планировалось к расселению около 280 тыс. кв.м. аварийного жилья.

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