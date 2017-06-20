ВВС США сбили в Сирии беспилотник проправительственных сил
С точки зрения США, беспилотник приближался к отрядам коалиции и представлял для них угрозу, сообщил представитель штаба операции Inherent Resolve.
С точки зрения США, беспилотник приближался к отрядам коалиции и представлял для них угрозу, сообщил представитель штаба операции Inherent Resolve.
ВАШИНГТОН, 20 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. ВВС США сбили в Сирии беспилотник, принадлежавший проправительственным силам, который, с точки зрения США, приближался к отрядам коалиции и представлял для них угрозу. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель штаба операции Inherent Resolve, которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.
Боевой беспилотник Shahed 129 был сбит американским истребителем-бомбардировщиком F-15E Strike Eagle примерно в 00:30 по местному времени (совпадает с мск) после того, как он продемонстрировал враждебные намерения и стал приближаться к силам коалиции
По его данным, инцидент произошел в том же месте, где американскими ВВС был 8 июня сбит другой беспилотник.
«Самолет F-15E сопровождал боевой беспилотник после того, как стало очевидно, что он приближается к позициям коалиции. После того, как он продолжил приближаться к отрядам коалиции, не меняя своего курса, его было решено сбить», — сказал представитель коалиции.
О канале связи между РФ и США
Собеседник агентства также сказал, что канал взаимодействия между США и РФ по предотвращению конфликтов в небе над Сирией функционирует.
«Коалиция довела до сведения всех сторон публично, а также посредством канала предотвращения конфликтов с Россией, что не допустит демонстрации враждебных намерений и таких же действий проправительственных сил в отношении коалиции и ее партнеров, которые осуществляют легитимные операции против [запрещенной в РФ террористической группировки] «Исламское государство», — отметили в штабе.
«Работает механизм предотвращения конфликтов с российскими силами для того, чтобы сократить неопределенность на перегруженном и сложном поле боя и минимизировать риски стратегических просчетов. С учетом недавних инцидентов коалиция не позволит летательным аппаратам проправительственных сил угрожать или приближаться вплотную к коалиции и ее партнерам», — сказал представитель коалиции.
Там, однако, не уточнили, осуществляются ли контакты между военными РФ и США посредством канала, установленного в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации. В минувший понедельник председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд утверждал, что такое взаимодействие продолжается, несмотря на то, что Россия заявила о его приостановке.
В понедельник в российском оборонном ведомстве заявили, что самолеты и беспилотники коалиции западнее Евфрата в Сирии будут браться на сопровождение средствами ПВО России после сбитого сирийского