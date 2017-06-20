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18:30 (мск), источник: ТАСС

ВВС США сбили в Сирии беспилотник проправительственных сил

С точки зрения США, беспилотник приближался к отрядам коалиции и представлял для них угрозу, сообщил представитель штаба операции Inherent Resolve.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН, 20 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. ВВС США сбили в Сирии беспилотник, принадлежавший проправительственным силам, который, с точки зрения США, приближался к отрядам коалиции и представлял для них угрозу. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель штаба операции Inherent Resolve, которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

Боевой беспилотник Shahed 129 был сбит американским истребителем-бомбардировщиком F-15E Strike Eagle примерно в 00:30 по местному времени (совпадает с мск) после того, как он продемонстрировал враждебные намерения и стал приближаться к силам коалиции

По его данным, инцидент произошел в том же месте, где американскими ВВС был 8 июня сбит другой беспилотник.

«Самолет F-15E сопровождал боевой беспилотник после того, как стало очевидно, что он приближается к позициям коалиции. После того, как он продолжил приближаться к отрядам коалиции, не меняя своего курса, его было решено сбить», — сказал представитель коалиции.

О канале связи между РФ и США

Собеседник агентства также сказал, что канал взаимодействия между США и РФ по предотвращению конфликтов в небе над Сирией функционирует.

«Коалиция довела до сведения всех сторон публично, а также посредством канала предотвращения конфликтов с Россией, что не допустит демонстрации враждебных намерений и таких же действий проправительственных сил в отношении коалиции и ее партнеров, которые осуществляют легитимные операции против [запрещенной в РФ террористической группировки] «Исламское государство», — отметили в штабе.

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«Работает механизм предотвращения конфликтов с российскими силами для того, чтобы сократить неопределенность на перегруженном и сложном поле боя и минимизировать риски стратегических просчетов. С учетом недавних инцидентов коалиция не позволит летательным аппаратам проправительственных сил угрожать или приближаться вплотную к коалиции и ее партнерам», — сказал представитель коалиции.

Там, однако, не уточнили, осуществляются ли контакты между военными РФ и США посредством канала, установленного в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации. В минувший понедельник председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд утверждал, что такое взаимодействие продолжается, несмотря на то, что Россия заявила о его приостановке.

В понедельник в российском оборонном ведомстве заявили, что самолеты и беспилотники коалиции западнее Евфрата в Сирии будут браться на сопровождение средствами ПВО России после сбитого сирийского истребителя-бомбардировщика Су-22 самолетом ВВС США. Кроме того, в Минобороны сообщили, что с 19 июня Россия прекращает взаимодействие с американской стороной в рамках меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии.

Комментарии
14
Валерий Рюмин
Ничего, сирийские вооружённые силы ( ПВО), с нашего благословения скоро начнут щёлкать их самолеты!
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Kito Takito
Сирия сама согласилась разграничить зоны ответственности, а теперь еще самолеты и беспилотники туда посылает. А потом, когда их сбивают, сразу начинает выть на весь мир. Провокация чистой воды.
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Мухаммад Гулалиев
Что делает в Сирии Российские ПВО С-400 и С-300. Получается, что только себя дискриминирует.
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