ВВС США сбили в Сирии беспилотник проправительственных сил

ВАШИНГТОН, 20 июня. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. ВВС США сбили в Сирии беспилотник, принадлежавший проправительственным силам, который, с точки зрения США, приближался к отрядам коалиции и представлял для них угрозу. Об этом сообщил во вторник корреспонденту ТАСС представитель штаба операции Inherent Resolve, которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

Боевой беспилотник Shahed 129 был сбит американским истребителем-бомбардировщиком F-15E Strike Eagle примерно в 00:30 по местному времени (совпадает с мск) после того, как он продемонстрировал враждебные намерения и стал приближаться к силам коалиции

По его данным, инцидент произошел в том же месте, где американскими ВВС был 8 июня сбит другой беспилотник.

«Самолет F-15E сопровождал боевой беспилотник после того, как стало очевидно, что он приближается к позициям коалиции. После того, как он продолжил приближаться к отрядам коалиции, не меняя своего курса, его было решено сбить», — сказал представитель коалиции.

О канале связи между РФ и США

Собеседник агентства также сказал, что канал взаимодействия между США и РФ по предотвращению конфликтов в небе над Сирией функционирует.

«Коалиция довела до сведения всех сторон публично, а также посредством канала предотвращения конфликтов с Россией, что не допустит демонстрации враждебных намерений и таких же действий проправительственных сил в отношении коалиции и ее партнеров, которые осуществляют легитимные операции против [запрещенной в РФ террористической группировки] «Исламское государство», — отметили в штабе.