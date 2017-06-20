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17:56 (мск), источник: Tengrinews

В МОН РК озвучили результаты служебного расследования в «Болашаке»

Ответственный секретарь Министерства образования и науки РК Арын Орсариев озвучил результаты служебного расследования в Центре международных программ «Болашак», передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщил ответственный секретарь, по результатам расследования рабочей группой принято решение о дисциплинарном взыскании в отношении президента Центра международных программ Жанболата Мелдешова.

«Рабочая группа провела работу и на основании полученных заключений посчитала целесообразным рекомендовать за допущенные нарушения по процедуре издания правовых актов о назначении вице-президентов общества, за допущенные нарушения конкурсных процедур на занятие вакантных должностей, за нарушения норм служебной этики, повлекших негативный общественный резонанс и риски ухудшения репутации Центра, привлечь к дисциплинарной ответственности в виде строгого выговора», — сообщил Арын Орсариев в беседе с корреспондентом. Он добавил, что выговор объявлен и заместителям директора Центра.

«За допущенные нарушения конкурсных процедур, двух вице-президентов так же привлекли к дисциплинарной ответственности в виде выговора — это Алпысбаев и Аскаров», — сообщил он.

По словам Арына Орсариева, рабочей группой была предложена возможность принятия на вакантные должности Жании Смагуловой и Курмет Абдулхожаевой.

«Это особые случаи, при разборке мы выявили сомнения, и по ним считаем целесообразным рекомендовать центру восстановить их», — пояснил он.

Кроме того, он добавил, что Центру был рекомендован ряд изменений в работе.

«Разработать и утвердить кодекс этики служащего. Предусмотреть штатным расписанием общества должность по вопросам служебных отношений и этики. Также рекомендуем внести изменения в положение дисциплинарной комиссии общества и предусмотреть в ее составе представителей министерства образования, министерства труда и социальной защиты, а также неправительственных организаций. Мы дали срок до середины июля, чтобы данные рекомендации были воплощены», — сообщил Арын Орсариев.

«Факты нарушений мы нашли, но это же не значит, что мы должны сразу человека убирать. Мы имеем также ряд важных положительных факторов, которые имеются в работе Центра международных программ (…) По ряду претензий нарушений не обнаружено — жалобы не подтвердились, по некоторым подтвердились — поэтому мы посчитали целесообразным привлечь Мелдешова к дисциплинарной ответственности. Мы применили очень жесткий формат дисциплинарной ответственности, мы такое решение приняли, мы имели на это право и поступили так, поскольку считаем, что степень его вины соответствует такого рода взысканию», — считает Арын Орсариев.

По словам руководителя служебного расследования, сотрудники ЦМП «Болашак» пообещали начать свои отношения «с чистого листа».

«Вчера представители обеих сторон заявили о том, что мы начинаем отношения с “чистого листа”, и если были какие то напряженные отношения ранее, то мы, грубо говоря, забываем. Но при этом, если какие-то напряжения идут внутри и руководство видит, что исполнители не исполняют поставленные задачи, а ситуация доходит до такой степени, что требуется доводить до крайних мер — увольнения, то само увольнение будет легитимно только после того, как орган по этике — дисциплинарная комиссия ЦМП одобрит это решение. То есть мы создали институциональный фильтр, который очень сильно ограничит субъективизм управленческих и кадровых решений в ЦМП», — заключил Арын Орсариев.

Напомним, скандал разгорелся после публикации в СМИ коллективного обращения в Администрацию Президента, Генеральную прокуратуру Казахстана и МОН РК якобы сотрудников и экс-сотрудников Центра международных программ, в котором президент центра Жанболат Мелдешов обвиняется в нарушениях Трудового кодекса по отношению к своим подчиненным.

Позже министр образования и науки Ерлан Сагадиев инициировал служебное расследование в Центре международных программ. На время проведения расследования Жанболат Мелдешов был временно отстранен от должности.

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