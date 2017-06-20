США внесли 38 лиц и организаций в список санкций против РФ

ВАШИНГТОН/МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минфин США внес во вторник в санкционный список 38 человек и организаций, в том числе и «двоих российских госслужащих» и двоих их помощников. Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства.

Среди россиян в списке числятся член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое его сотрудников — Александр Воробев (видимо Воробьев — прим. ТАСС) и Михаил Плисюк. Других фамилий в соответствующим разделе не значатся.