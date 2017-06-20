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18:02 (мск), источник: ТАСС

США внесли 38 лиц и организаций в список санкций против РФ

Об этом говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте минфина США.

Источник: AP 2017

ВАШИНГТОН/МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минфин США внес во вторник в санкционный список 38 человек и организаций, в том числе и «двоих российских госслужащих» и двоих их помощников. Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства.

Среди россиян в списке числятся член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое его сотрудников — Александр Воробев (видимо Воробьев — прим. ТАСС) и Михаил Плисюк. Других фамилий в соответствующим разделе не значатся.

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Под санкции попали 11 человек и организаций из Крыма, который американцы продолжают считать украинским. В черный список внесены организации провозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР), а также ЦБ этих республик и российский ЦМР-банк («Центр международных расчетов»).

Из текста документа следует, что в санкционные списки включены ряд дочерних компаний «Транснефти», а также организация, которая, по утверждению ведомства, принадлежит российскому байкерскому клубу «Ночные волки», который уже давно включен в черные списки.

Речь идет об охранном холдинге «Волк», который в сообщении Минфина фигурирует как Wolf Holding of Security Structures. Под санкции также попал ее президент Геннадий Никулов.

Комментарии
6
Александр Романов
Это не санкции, а пустышки, которые при желании обойдут. Почему то не упомянули о ЧВК Вагнера и бизнесе миллиардера Пригожина (т.н. "повара Путина").
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Эдуард Иванов
А Крым наш! И хоть усрутся.
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Alexey .
да эти санкции только на руку нам , пусть развивают производство в России , деньги занимали в штатах - так нефиг - да и китай никто не отменял , а в остальном только популизм типа санкции - типа от них России хуже она в изоляции -- как Галустян? вроде в КВНе говори А НАС РАТЬ )))
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