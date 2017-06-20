США внесли 38 лиц и организаций в список санкций против РФ
Об этом говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте минфина США.
Об этом говорится в заявлении, размещенном во вторник на сайте минфина США.
ВАШИНГТОН/МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минфин США внес во вторник в санкционный список 38 человек и организаций, в том числе и «двоих российских госслужащих» и двоих их помощников. Об этом говорится в распространенном сообщении ведомства.
Среди россиян в списке числятся член Совета Федерации, спецпредставитель президента РФ по взаимодействию с организациями соотечественников за рубежом Александр Бабаков и двое его сотрудников — Александр Воробев (видимо Воробьев — прим. ТАСС) и Михаил Плисюк. Других фамилий в соответствующим разделе не значатся.
Под санкции попали 11 человек и организаций из Крыма, который американцы продолжают считать украинским. В черный список внесены организации провозглашенных Донецкой и Луганской народной республик (ДНР и ЛНР), а также ЦБ этих республик и российский
Из текста документа следует, что в санкционные списки включены ряд дочерних компаний «Транснефти», а также организация, которая, по утверждению ведомства, принадлежит российскому байкерскому клубу «Ночные волки», который уже давно включен в черные списки.
Речь идет об охранном холдинге «Волк», который в сообщении Минфина фигурирует как Wolf Holding of Security Structures. Под санкции также попал ее президент Геннадий Никулов.