Башкортостан посетит Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
УФА, 20 июн 2017. /ИА «Башинформ"/.
УФА, 20 июн 2017. /ИА «Башинформ"/.
В ходе визита состоится встреча Рустэма Хамитова и Алмазбека Атамбаева. Также в Уфе в рамках Дней культуры Кыргызстана в России пройдёт концерт мастеров искусств Киргизской Республики.
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В ходе беседы в узком составе обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений. Позже переговоры продолжились с участием членов делегаций.
Перед началом переговоров состоялась официальная церемония встречи. Главы двух государств также представили членов своих делегаций.
По итогам визита подписан пакет межведомственных соглашений о сотрудничестве. Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев подписали Декларацию об укреплении союзничества и стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Киргизской Республикой.
Позже состоялся государственный обед от имени Президента России Владимира Путина в честь Президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и Раисы Атамбаевой.
Участие в мероприятиях принял Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.