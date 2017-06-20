Башкортостан посетит Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

В ходе визита состоится встреча Рустэма Хамитова и Алмазбека Атамбаева. Также в Уфе в рамках Дней культуры Кыргызстана в России пройдёт концерт мастеров искусств Киргизской Республики.

По информации пресс-службы Президента Российской Федерации, сегодня в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с Алмазбеком Атамбаевым, который находится в России с государственным визитом.

В ходе беседы в узком составе обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений. Позже переговоры продолжились с участием членов делегаций.

Перед началом переговоров состоялась официальная церемония встречи. Главы двух государств также представили членов своих делегаций.

По итогам визита подписан пакет межведомственных соглашений о сотрудничестве. Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев подписали Декларацию об укреплении союзничества и стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Киргизской Республикой.

Позже состоялся государственный обед от имени Президента России Владимира Путина в честь Президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и Раисы Атамбаевой.

Участие в мероприятиях принял Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.