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18:06 (мск), источник: ИА Башинформ

Башкортостан посетит Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев

УФА, 20 июн 2017. /ИА «Башинформ"/. 22—23 июня Республику Башкортостан посетит Президент Киргизской Республики Алмазбек Атамбаев. Об этом сообщает пресс-служба Главы региона.

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В ходе визита состоится встреча Рустэма Хамитова и Алмазбека Атамбаева. Также в Уфе в рамках Дней культуры Кыргызстана в России пройдёт концерт мастеров искусств Киргизской Республики.

По информации пресс-службы Президента Российской Федерации, сегодня в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с Алмазбеком Атамбаевым, который находится в России с государственным визитом.

В ходе беседы в узком составе обсуждались актуальные вопросы двусторонних отношений. Позже переговоры продолжились с участием членов делегаций.

Перед началом переговоров состоялась официальная церемония встречи. Главы двух государств также представили членов своих делегаций.

По итогам визита подписан пакет межведомственных соглашений о сотрудничестве. Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев подписали Декларацию об укреплении союзничества и стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Киргизской Республикой.

Позже состоялся государственный обед от имени Президента России Владимира Путина в честь Президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и Раисы Атамбаевой.

Участие в мероприятиях принял Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

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