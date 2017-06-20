Суд отказал экс-главе Арзамаса Нижегородской области в удовлетворении исков к Гордуме
Суд отказал
Суд отказал
Согласно опубликованной информации, 20 июня 2017 года был рассмотрен объединенный иск Татьяны Парусовой и
Депутаты требовали признать незаконными назначение заседание Гордумы на 1 марта (на этом заседании была назначена дата конкурса и сформирован состав конкурсной комиссии). По мнению «народных избранников», Михаил Мухин — на тот момент председатель Гордумы — незаконно отменил ранее назначенное на 28 февраля заседание и перенес его на 1 марта. Александр Камаев, в свою очередь, оспаривал решение Думы, которая, по его словам, определила несколько иной круг условий участия в конкурсном отборе, чем тот, который в итоге требовала конкурсная комиссия.
3 мая 2017 года Михаил Мухин и Игорь Плотичкин были избраны мэром и председателем Думы Арзамаса. Этому предшествовала отмена по представлению прокуратуры предыдущих решений Гордумы: 13 апреля председателем Гордумы была избрана