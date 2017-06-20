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18:14 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Суд отказал экс-главе Арзамаса Нижегородской области в удовлетворении исков к Гордуме

Суд отказал экс-главе Арзамаса Нижегородской области Татьяне Парусовой в удовлетворении исков к Гордуме. Об этом сообщается на официальном сайте арзамасского городского суда.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно опубликованной информации, 20 июня 2017 года был рассмотрен объединенный иск Татьяны Парусовой и экс-замглавы арзамасской администрации Александра Камаева к местному парламенту, а также иск к Гордуме десяти ее депутатов, включая экс-мэра. В удовлетворении обоих исков судом было отказано. Как сообщил НИА «Нижний Новгород» Александр Камаев, и он, и депутаты планируют оспорить решения суда.

Депутаты требовали признать незаконными назначение заседание Гордумы на 1 марта (на этом заседании была назначена дата конкурса и сформирован состав конкурсной комиссии). По мнению «народных избранников», Михаил Мухин — на тот момент председатель Гордумы — незаконно отменил ранее назначенное на 28 февраля заседание и перенес его на 1 марта. Александр Камаев, в свою очередь, оспаривал решение Думы, которая, по его словам, определила несколько иной круг условий участия в конкурсном отборе, чем тот, который в итоге требовала конкурсная комиссия.

3 мая 2017 года Михаил Мухин и Игорь Плотичкин были избраны мэром и председателем Думы Арзамаса. Этому предшествовала отмена по представлению прокуратуры предыдущих решений Гордумы: 13 апреля председателем Гордумы была избрана экс-мэр Татьяна Парусова, а мэр тогда так и не был выбран, так как никто из кандидатов не набрал необходимой половины голосов депутатов.

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