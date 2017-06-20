СМИ опубликовали концепцию законопроекта о деоккупации Донбасса

В документе представлено шесть пунктов. В частности, предусматривается, что президент сможет принять решение о введении военного положения и о применении ВСУ и других формирований для восстановления территориальной целостности Украины.

Также планируется создание оперативного штаба для руководства мерами по обеспечению национальной безопасности на Донбассе.

В преамбуле документа отмечается, что сейчас антитеррористическая операция не отвечает задачам по деоккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Как сообщалось, украинские дипломаты работают над созданием международного механизма по деоккупации Крыма.