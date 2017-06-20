Порошенко провел встречу с министром энергетики США
Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Вашингтон обсудил с министром энергетики США Риком Пэрри возможности поставки альтернативных видов топлива в Украину.
Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочего визита в Вашингтон обсудил с министром энергетики США Риком Пэрри возможности поставки альтернативных видов топлива в Украину.
«В ходе встречи обсуждались вопросы реализации совместных проектов в атомной энергетике, сфере добычи энергоносителей в Украине, а также возможности поставки альтернативных видов топлива, в частности сжиженного газа из США», — сообщает
Порошенко выразил благодарность американской стороне за значительную практическую помощь в укреплении энергетической безопасности Украины. Он отметил заинтересованность в более широком привлечении в Украину современных американских технологий и передового опыта в сфере энергетики.
Президент приветствовал активный интерес к Украине со стороны американских энергетических компаний.
Стороны также обсудили укрепление европейской энергетической безопасности, в частности в контексте возможностей модернизации и развития транзитных мощностей Украины и реализации новых европейских
«Министр энергетики США отметил потенциал Украины и сравнил ее значение для Европы со штатом Техас для США. Стороны подтвердили общую позицию относительно угрозы проекта “Северный поток-2” для энергетической безопасности как Украины, так и Европы», — говорится в сообщении.
Министр энергетики США также принял приглашение президента П. Порошенко посетить Украину в ближайшее время.