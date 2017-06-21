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11:00 (мск), источник: Новый Калининград

Алиханов: Регион готов взять на себя расходы на организацию упрощенного въезда иностранцев

Калининградская область готова взять на себя расходы на внедрение процедуры упрощенного въезда иностранцев в регион, предусмотренного поправками в закон «Об ОЭЗ».

Источник: Новый Калининград

Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», сообщил во вторник после заседания правительства врио губернатора Антон Алиханов.

Врио губернатора подтвердил, что достигнуты договоренности с МИД России согласовать для Калининграда тот же список стран, что и для свободного порта Владивосток.

«Нас интересуют КНР и даже КНДР, Вьетнам и все остальные. Но несмотря на то, что Китай наш крупный партнер с точки зрения торговли, мы ориентируемся все же на европейские страны», — отметил Алиханов.

По его словам, «нет смысла отказываться от тех стран, которые “подарены” Владивостоку».

«И мы обсуждали, как можно возможности этого списка использовать в более высоких политических материях», — сказал врио губернатора.

Он уточнил, что список стран, жители которых после утверждения поправок в закон смогут ездить в Калининградскую область по бесплатным электронным визам, будет утверждаться распоряжением Правительства РФ.

«Закон — не утверждение списка стран, здесь определенная гибкость в решениях должна быть, и это полномочия федерации. Чтобы гибкость иметь, нужно не закреплять список в законе», — добавил он.

При этом Алиханов обратил внимание, что вопрос, который задают региону в экспертном управлении администрации Президента и ФСБ — кто будет финансировать внедрение системы.

«Мы подсчитали примерные затраты и договорились, что регион готов взять их на себя, как это сделал Приморский край. Сейчас мы думаем, делать ли эту систему доступной во всех пунктах пропуска, или сконцентрироваться на трех — Советске, аэропорту “Храброво” и Мамоново-2 — Гжехотки, — рассказал врио губернатора. — В любом случае, я думаю, что для нас это вещь вполне себе окупаемая».

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