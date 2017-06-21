Алиханов: Регион готов взять на себя расходы на организацию упрощенного въезда иностранцев

Об этом, как передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru», сообщил во вторник после заседания правительства врио губернатора Антон Алиханов.

Врио губернатора подтвердил, что достигнуты договоренности с МИД России согласовать для Калининграда тот же список стран, что и для свободного порта Владивосток.

«Нас интересуют КНР и даже КНДР, Вьетнам и все остальные. Но несмотря на то, что Китай наш крупный партнер с точки зрения торговли, мы ориентируемся все же на европейские страны», — отметил Алиханов.

По его словам, «нет смысла отказываться от тех стран, которые “подарены” Владивостоку».

«И мы обсуждали, как можно возможности этого списка использовать в более высоких политических материях», — сказал врио губернатора.

Он уточнил, что список стран, жители которых после утверждения поправок в закон смогут ездить в Калининградскую область по бесплатным электронным визам, будет утверждаться распоряжением Правительства РФ.

«Закон — не утверждение списка стран, здесь определенная гибкость в решениях должна быть, и это полномочия федерации. Чтобы гибкость иметь, нужно не закреплять список в законе», — добавил он.

При этом Алиханов обратил внимание, что вопрос, который задают региону в экспертном управлении администрации Президента и ФСБ — кто будет финансировать внедрение системы.

«Мы подсчитали примерные затраты и договорились, что регион готов взять их на себя, как это сделал Приморский край. Сейчас мы думаем, делать ли эту систему доступной во всех пунктах пропуска, или сконцентрироваться на трех — Советске, аэропорту “Храброво” и Мамоново-2 — Гжехотки, — рассказал врио губернатора. — В любом случае, я думаю, что для нас это вещь вполне себе окупаемая».