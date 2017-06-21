В Воронежской области запустили уникальное производство высокопрочных труб
ЗАО «Лискимонтажконструкция» открыло производство по созданию высокопрочных прямошовных электросварных труб большого диаметра во вторник, 20 июня.
ЗАО «Лискимонтажконструкция» открыло производство по созданию высокопрочных прямошовных электросварных труб большого диаметра во вторник, 20 июня.
Продукция предназначена для строительства нефтегазопроводов в условиях низких температур и глубоководных морских трубопроводов при освоении шельфовых месторождений.
По словам гендиректора ЗАО «Лискимонтажконструкция» Николая Белоконева, аналогичных производств в России нет. На предприятии используется единственный в стране пресс пошаговой формовки усилием 12 тыс. т. Трубы проходят рентгентелевизионный и автоматизированный ультразвуковой контроль. «Лискимонтажконструкция» — пятый завод в России, который выпускает подобные трубы, но именно трубы из Воронежской области самые высокопрочные — их максимальная толщина 60 мм.
Работы по строительству цеха и наладке оборудования завершились в I квартале 2017 года.
— За два года мы построили производственный корпус площадью свыше 33 тыс. кв м и складские помещения площадью 5 тыс кв. м. Мы смонтировали и запустили 100 тыс. единиц импортного оборудования, не имеющего аналогов в стране. Мы уже выпустили 600 т труб в тестовом режиме и отправили первые партии продукции на российские предприятия, — рассказал Николай Белоконев.
В церемонии запуска линии приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и глава Лискинского района Виктор Шевцов.
— Мы присутствуем при открытии производства продукта, который не имеет аналогов в России и полностью вписывается в программу импортозамещения. Мы рассчитываем, что коллеги смогут обеспечить 120 тыс. т продукции к 2023 году. В первый год, как изначально заявлено в
Минпромторг включил запущенное в Лисках производство в перечень новых комплексных инвестпроектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках госпрограммы «Развитие промышленность и повышение ее конкурентоспособности». Алексей Гордеев поблагодарил министра за поддержку проекта.
— Я помню, как два года назад этот проект вошел в госпрограмму, и сейчас мы открываем это мощное производство стоимостью 4,5 млрд рублей. Не буду говорить, какое значение оно имеет и для Лискинского района, и для Воронежской области, но, поверьте, эту продукцию ждут и на рынках России, и на рынках ближайших наших соседей. Думаю, мы можем замахнуться и на участие в мировом рынке. Качество продукции великолепное, технологии высокие, — отметил глава региона.
Справка РИА «Воронеж»
Лискинский завод монтажных заготовок основан в 1946 году. ЗАО «Лискимонтажконструкция» — один из основных российских производителей и поставщиков деталей для трубопроводов нефти, газа, пара и горячей воды, а также оборудования для трубопроводов атомных электростанций. Производственные мощности «Лискимонтажконструкции» позволяют выпускать до 50 тыс. т изделий в год. У завода более 250 отечественных и зарубежных заказчиков. На предприятии трудятся 1,3 тыс. человек.
ЗАО «Лискимонтажконструкция» принимало участие в строительстве нефтепроводов «Восточная Сибирь — Тихий Океан», «Мозырь — Брест», нефтепровода Балтийской трубопроводной системы, газопроводов
Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков в Воронежской области. За I квартал 2017 года завод перечислил в бюджеты всех уровней 31,3 млн рублей налогов.