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08:45 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области запустили уникальное производство высокопрочных труб

ЗАО «Лискимонтажконструкция» открыло производство по созданию высокопрочных прямошовных электросварных труб большого диаметра во вторник, 20 июня.

Продукция предназначена для строительства нефтегазопроводов в условиях низких температур и глубоководных морских трубопроводов при освоении шельфовых месторождений.

По словам гендиректора ЗАО «Лискимонтажконструкция» Николая Белоконева, аналогичных производств в России нет. На предприятии используется единственный в стране пресс пошаговой формовки усилием 12 тыс. т. Трубы проходят рентгентелевизионный и автоматизированный ультразвуковой контроль. «Лискимонтажконструкция» — пятый завод в России, который выпускает подобные трубы, но именно трубы из Воронежской области самые высокопрочные — их максимальная толщина 60 мм.

Работы по строительству цеха и наладке оборудования завершились в I квартале 2017 года.

— За два года мы построили производственный корпус площадью свыше 33 тыс. кв м и складские помещения площадью 5 тыс кв. м. Мы смонтировали и запустили 100 тыс. единиц импортного оборудования, не имеющего аналогов в стране. Мы уже выпустили 600 т труб в тестовом режиме и отправили первые партии продукции на российские предприятия, — рассказал Николай Белоконев.

Аналогичных производств в России нет. На предприятии используется единственный в стране пресс пошаговой формовки усилием 12 тыс. т. Трубы проходят рентгентелевизионный и автоматизированный ультразвуковой контроль.

В церемонии запуска линии приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев и глава Лискинского района Виктор Шевцов.

— Мы присутствуем при открытии производства продукта, который не имеет аналогов в России и полностью вписывается в программу импортозамещения. Мы рассчитываем, что коллеги смогут обеспечить 120 тыс. т продукции к 2023 году. В первый год, как изначально заявлено в бизнес-плане, выручка составит 4,5 млрд рублей. К 2023 году, когда объемы производства будут полномасштабными, выручка увеличится до 15 млрд рублей. Это дополнительные поступления в бюджеты района, города и России, — подчеркнул Денис Мантуров.

Минпромторг включил запущенное в Лисках производство в перечень новых комплексных инвестпроектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках госпрограммы «Развитие промышленность и повышение ее конкурентоспособности». Алексей Гордеев поблагодарил министра за поддержку проекта.

— Я помню, как два года назад этот проект вошел в госпрограмму, и сейчас мы открываем это мощное производство стоимостью 4,5 млрд рублей. Не буду говорить, какое значение оно имеет и для Лискинского района, и для Воронежской области, но, поверьте, эту продукцию ждут и на рынках России, и на рынках ближайших наших соседей. Думаю, мы можем замахнуться и на участие в мировом рынке. Качество продукции великолепное, технологии высокие, — отметил глава региона.

Справка РИА «Воронеж»

Лискинский завод монтажных заготовок основан в 1946 году. ЗАО «Лискимонтажконструкция» — один из основных российских производителей и поставщиков деталей для трубопроводов нефти, газа, пара и горячей воды, а также оборудования для трубопроводов атомных электростанций. Производственные мощности «Лискимонтажконструкции» позволяют выпускать до 50 тыс. т изделий в год. У завода более 250 отечественных и зарубежных заказчиков. На предприятии трудятся 1,3 тыс. человек.

ЗАО «Лискимонтажконструкция» принимало участие в строительстве нефтепроводов «Восточная Сибирь — Тихий Океан», «Мозырь — Брест», нефтепровода Балтийской трубопроводной системы, газопроводов Северо-европейский и «Ямал — Европа».

Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков в Воронежской области. За I квартал 2017 года завод перечислил в бюджеты всех уровней 31,3 млн рублей налогов.

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