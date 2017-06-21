Николай Меркушкин вручил государственные награды жителям региона

Промышленники и аграрии, экологи и инженеры, строители и сотрудники правоохранительных органов, ветераны и работники физической культуры — всего 33 человека получили награды и почетные звания. Каждый услышал от губернатора добрые слова и пожелания успеха в профессии.
«Здесь собрались люди, которые вносят достойный вклад в развитие Самарской области, в развитие нашей страны. Сегодня вы получаете высокие государственные награды Российской Федерации и награды региональные, которые имеют особый статус. Хочу каждому выразить слова благодарности за труд, за работу. Успехов вам, нашему родному краю, успехов нашей родной Отчизне», — обратился Николай Меркушкин к собравшимся.
Началась церемония с награждения Орденом Мужества (посмертно) майора дальней авиации, нашего земляка Александр Зайцева. Указ о награждении подписал 9 марта 2017 года президент России: Александр был представлен к награде за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Орден Мужества Николай Меркушкин передал на вечное хранение вдове летчика Асие Зайцевой и дочери Веронике. Участники церемонии стоя почтили память героя.
Губернатор подчеркнул, что защита суверенитета и интересов страны — в крови русского человека. Это было доказано во время Великой Отечественной войны, приходится, к сожалению, это делать и сейчас.
«Сегодня у страны новые вызовы и снова наши граждане, в том числе молодые люди, выполняют свой долг и выполняют его с честью. Спасибо вам за мужа, — обратился Николай Меркушкин к Асие Зайцевой. — Мы сделаем все возможное, чтобы вас поддерживать».
Бортинженер Александр Зайцев и уроженец Набережных Челнов, командир бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 МС «Медведь» майор Антон Батечко погибли в в июле 2015 года во время боевого патрулирования в Хабаровском крае. У самолета отказали три двигателя. Пятерым находившимся на борту военнослужащим удалось катапультироваться. 32-летний командир Ту-95 МС и 42-летний бортинженер до конца пытались запустить двигатели, но им не хватило высоты.
«Мой муж был настоящим офицером, который болел своей профессией. Он летал больше, чем ходил. Он был хорошим мужем, отличным отцом, надежным товарищем», — сказала Асия Зайцева.
«Я всегда гордилась, что мой папа офицер, и всегда пыталась соответствовать этой высокой планке», — добавила дочь героя Вероника.
«Это большая потеря для всей страны», — признался на церемонии товарищ погибших, начальник отделения боевой подготовки особой гвардейской авиационной дивизии, базирующейся в Амурской области, подполковник Сергей Фурсов. От имени командования и личного состава он поблагодарил руководство Самарской области.
«Боль вошла в каждый дом, в каждую семью, в каждое сердце. Она никого не оставила равнодушной. Хочу сердечно поблагодарить от лица командования дальней авиации правительство Самарской области за то, что не остались в стороне, за то, что одними из первых откликнулись на беду, за помощь семьям погибших. Это очень ценно для нас», — сказал Сергей Фурсов.
Отметим, что из резервного фонда губернатора семьям погибших офицеров было выделено по 500 тыс. руб., также регион по решению Николая Меркушкина поддержал пятерых военнослужащих, которые пострадали при катастрофе. Добавим, что в среду, 21 июня, в Набережных Челках Орден Мужества самарская делегация вручит в торжественной обстановке вдове Антона Батечко Марине.
Промышленники и аграрии, экологи и инженеры, строители и сотрудники правоохранительных органов, ветераны и работники физической культуры — всего 33 человека получили награды и почетные звания.
Госнаград сегодня также удостоились технический директор АО «Металлист-Самара» Александр Карпухин — он стал заслуженным машиностроителем РФ, а почетную грамоту президента Российской Федерации губернатор вручил председателю реготделения Федерации хоккея России Владимиру Асееву.
Награжденный поблагодарил руководителей страны и области за внимание к спорту, прежде всего, детскому и юношескому. Он напомнил, что за последние пять лет десятки тысяч юных самарцев по всей области получили возможность заниматься в современных спорткомплексах. Владимир Асеев подчеркнул: спортзалы не пустуют.
«Мы понимаем, не каждый станет чемпионом мира или будет выступать за сборную страны. Основная задача в том, чтобы дети, которые прошли спортивную закалку в детстве, стали настоящими, честными мужиками, которые всегда могут постоять за себя, свою страну, за свою семью, за нашу великую Россию», — сказал Асеев.
Его слова поддержал заслуженный работник физической культуры области из Сызранского района Валерий Назаров. «Большое спасибо за универсальные площадки, которые возводят уже 5 лет в населенных пунктах региона. Сельские ребята благодарны за внимание, которое вы, Николай Иванович, и ваша команда уделяют самарскому спорту», — сказал он.
Знаками отличия «За заслуги перед Самарской областью» были награждены депутат областного парламента, зампред комитета по строительству Александр Колычев и директор «СамАрта» Сергей Соколов.
Руководитель театра юного зрителя поблагодарил за высокую оценку труда труппы театра и пригласил всех на открытие нового здания театра. Было подчеркнуто, что площадке «СамАрта» не будет равных стране, и коллективу предстоит использовать все преимущества сцены, чтобы как можно больше зрителей, и в первую очередь молодежи привлечь на спектакли.
«Я как губернатор желаю вам, чтобы все ваши творческие замыслы были реализованы в новом театре», — отметил Николай Меркушкин.
«За труд во благо земли Самарской» — этот почетный знак был вручен семерым самарцам, в том числе ветерану агропромышленного комплекса региона Евгению Чичеву, проработавшему в отрасли более полувека. В ответном слове он выразил слова благодарности губернатору от имени ветеранов — за внимание и от имени жителей глубинки — за поддержку села.
«Николай Иванович, спасибо от сельчан, что вы приехали к нам в область. Пятидесятилетний опыт обязывает меня попросить вас и в вашем лице всех самарцев — берегите село, оно нам всем еще пригодится и не раз», — сказал Евгений Чичев.
Эмоциональным было выступление уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Гальцовой, которой губернатор вручил удостоверение и нагрудный знак «Заслуженный работник органов государственной власти Самарской области».
«Николай Иванович, все, кто находится в этом зале, вместе с вами делают все для человека, во имя человека, для процветания нашей родины и Самарской области. Спасибо вам за вашу работу!», — сказала она.
Под занавес церемонии почетным знаком «За заслуги в развитии ветеранского движения» губернатор наградил члена региональной организации «Союз генералов Самары» Виктора Кузнецова. Тот подчеркнул, что многие инициативы Николая Меркушкина в регионе реализованы впервые. Также он отметил мощную поддержку на уровне губернатора военно-патриотического воспитания молодежи.
«Союз генералов Самары» работает при полном взаимопонимании с областью, городом, муниципалитетами и общественными организациями. Мы консолидировались и подняли патриотическое воспитание на высокий уровень и нам небезразлично, какой будет защитник отчества, каким будет наше общество. От имени ветеранов низкий вам поклон. Мы всегда с вами. Мы вас поддерживаем, — сказал генерал Виктор Кузнецов.
«Еще раз спасибо вам за ваш труд — труд очень ответственный, профессиональный, творческий. Каждый из вас — человек с большой буквы. Успехов вам, добра, благополучия и мира нашей стране», — сказал в завершении торжества Николай Меркушкин.