Николай Меркушкин вручил государственные награды жителям региона

Промышленники и аграрии, экологи и инженеры, строители и сотрудники правоохранительных органов, ветераны и работники физической культуры — всего 33 человека получили награды и почетные звания. Каждый услышал от губернатора добрые слова и пожелания успеха в профессии.

«Здесь собрались люди, которые вносят достойный вклад в развитие Самарской области, в развитие нашей страны. Сегодня вы получаете высокие государственные награды Российской Федерации и награды региональные, которые имеют особый статус. Хочу каждому выразить слова благодарности за труд, за работу. Успехов вам, нашему родному краю, успехов нашей родной Отчизне», — обратился Николай Меркушкин к собравшимся.

Началась церемония с награждения Орденом Мужества (посмертно) майора дальней авиации, нашего земляка Александр Зайцева. Указ о награждении подписал 9 марта 2017 года президент России: Александр был представлен к награде за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга. Орден Мужества Николай Меркушкин передал на вечное хранение вдове летчика Асие Зайцевой и дочери Веронике. Участники церемонии стоя почтили память героя.

Губернатор подчеркнул, что защита суверенитета и интересов страны — в крови русского человека. Это было доказано во время Великой Отечественной войны, приходится, к сожалению, это делать и сейчас.

«Сегодня у страны новые вызовы и снова наши граждане, в том числе молодые люди, выполняют свой долг и выполняют его с честью. Спасибо вам за мужа, — обратился Николай Меркушкин к Асие Зайцевой. — Мы сделаем все возможное, чтобы вас поддерживать».

Бортинженер Александр Зайцев и уроженец Набережных Челнов, командир бомбардировщика-ракетоносца Ту-95 МС «Медведь» майор Антон Батечко погибли в в июле 2015 года во время боевого патрулирования в Хабаровском крае. У самолета отказали три двигателя. Пятерым находившимся на борту военнослужащим удалось катапультироваться. 32-летний командир Ту-95 МС и 42-летний бортинженер до конца пытались запустить двигатели, но им не хватило высоты.

«Мой муж был настоящим офицером, который болел своей профессией. Он летал больше, чем ходил. Он был хорошим мужем, отличным отцом, надежным товарищем», — сказала Асия Зайцева.

«Я всегда гордилась, что мой папа офицер, и всегда пыталась соответствовать этой высокой планке», — добавила дочь героя Вероника.

«Это большая потеря для всей страны», — признался на церемонии товарищ погибших, начальник отделения боевой подготовки особой гвардейской авиационной дивизии, базирующейся в Амурской области, подполковник Сергей Фурсов. От имени командования и личного состава он поблагодарил руководство Самарской области.

«Боль вошла в каждый дом, в каждую семью, в каждое сердце. Она никого не оставила равнодушной. Хочу сердечно поблагодарить от лица командования дальней авиации правительство Самарской области за то, что не остались в стороне, за то, что одними из первых откликнулись на беду, за помощь семьям погибших. Это очень ценно для нас», — сказал Сергей Фурсов.

Отметим, что из резервного фонда губернатора семьям погибших офицеров было выделено по 500 тыс. руб., также регион по решению Николая Меркушкина поддержал пятерых военнослужащих, которые пострадали при катастрофе. Добавим, что в среду, 21 июня, в Набережных Челках Орден Мужества самарская делегация вручит в торжественной обстановке вдове Антона Батечко Марине.