После визита в США Порошенко ждут в Брюсселе, — Представительство ЕС

«Сразу после амбициозного визита в США ожидаем президента Украины в Брюсселе», — отмечается в нем.

Напомним, около 12:00 по киевскому времени 19 июня президент Украины Петр Порошенко отбыл с двухдневным рабочим визитом в Вашингтон (США).

Сразу по прибытию глава государства встретился с украинской общиной, где заявил о «фантастической программе» визита. В частности, Порошенко проинформировал, что в Вашингтоне проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также руководством министерств обороны, торговли и энергетики США.

«Никогда не было такого мощного визита. Он важен для того, чтобы мы имели возможность пообщаться и по поводу нашего сотрудничества в сфере безопасности, политики и экономики», — пояснил президент.

Примечательно, сегодня Порошенко уже встретился с министром энергетики США Риком Перри.

Сейчас ожидается встреча Порошенко с президентом США Дональдом Трампом. Главы государств встречаются впервые.