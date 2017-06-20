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18:52 (мск), источник: 112.ua

После визита в США Порошенко ждут в Брюсселе, — Представительство ЕС

Президента Украины Петра Порошенко после его поездки в Вашингтон (США) ожидают с визитом в Брюсселе. Об этом говорится в сообщении Представительства ЕС в Украине, размещенном в Facebook.

Источник: 112.ua

«Сразу после амбициозного визита в США ожидаем президента Украины в Брюсселе», — отмечается в нем.

Напомним, около 12:00 по киевскому времени 19 июня президент Украины Петр Порошенко отбыл с двухдневным рабочим визитом в Вашингтон (США).

Сразу по прибытию глава государства встретился с украинской общиной, где заявил о «фантастической программе» визита. В частности, Порошенко проинформировал, что в Вашингтоне проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также руководством министерств обороны, торговли и энергетики США.

«Никогда не было такого мощного визита. Он важен для того, чтобы мы имели возможность пообщаться и по поводу нашего сотрудничества в сфере безопасности, политики и экономики», — пояснил президент.

Примечательно, сегодня Порошенко уже встретился с министром энергетики США Риком Перри.

Сейчас ожидается встреча Порошенко с президентом США Дональдом Трампом. Главы государств встречаются впервые.

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