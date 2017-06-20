Порошенко назвал встречу с Трампом полноценной и детальной

«Состоялась полноценная, очень детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку в отношении суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства и твердую поддержку в продолжении реформ в Украине», — отметил Порошенко.

Напомним, около 12:00 по киевскому времени 19 июня президент Украины Петр Порошенко отбыл с двухдневным рабочим визитом в Вашингтон (США).

Сразу по прибытии глава государства встретился с украинской общиной, где заявил о «фантастической программе» визита. В частности, Порошенко проинформировал, что в Вашингтоне проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также руководством министерств обороны, торговли и энергетики США.