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19:05 (мск), источник: 112.ua

Порошенко назвал встречу с Трампом полноценной и детальной

Президент Украины Петр Порошенко назвал встречу с американским коллегой Дональдом Трампом полноценной и детальной. Об этом он сказал на брифинге по ее итогам, который транслировал телеканал «112 Украина».

Источник: Reuters

«Состоялась полноценная, очень детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку в отношении суверенитета, территориальной целостности и независимости нашего государства и твердую поддержку в продолжении реформ в Украине», — отметил Порошенко.

Напомним, около 12:00 по киевскому времени 19 июня президент Украины Петр Порошенко отбыл с двухдневным рабочим визитом в Вашингтон (США).

Сразу по прибытии глава государства встретился с украинской общиной, где заявил о «фантастической программе» визита. В частности, Порошенко проинформировал, что в Вашингтоне проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, а также руководством министерств обороны, торговли и энергетики США.

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