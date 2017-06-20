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19:44 (мск), источник: Ежедневник.by

КГБ провел антитеррористические учения в аэропорту «Минск»

Сегодня в минском аэропорту Комитет госбезопасности провел учения, направленные на противодействие терроризму.

Источник: Ежедневник.by

По сообщению комитета, учения прошли при содействии с МВД, МЧС, ВС, ГПК, Следственным комитетом, Минздравом, МИД, Минтранспорта, нацаэропортом и т. д.

Основная цель учений — проверить, насколько госорганы готовы оперативно реагировать на потенциальные угрозы террористов относительно воздушных объектов.

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