КГБ провел антитеррористические учения в аэропорту «Минск»
Сегодня в минском аэропорту Комитет госбезопасности провел учения, направленные на противодействие терроризму.
Сегодня в минском аэропорту Комитет госбезопасности провел учения, направленные на противодействие терроризму.
По сообщению комитета, учения прошли при содействии с МВД, МЧС, ВС, ГПК, Следственным комитетом, Минздравом, МИД, Минтранспорта, нацаэропортом
Основная цель учений — проверить, насколько госорганы готовы оперативно реагировать на потенциальные угрозы террористов относительно воздушных объектов.