Реджеп Эрдоган посетит Молдову до конца этого года
Об этом заявил президент Республики Молдова сразу после встречи с чрезвычайным и полномочным послом Республики Турция в Молдове Хулуси Кылыч, сообщает Actualitati.md.
Об этом заявил президент Республики Молдова сразу после встречи с чрезвычайным и полномочным послом Республики Турция в Молдове Хулуси Кылыч, сообщает Actualitati.md.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.
«Обсудили вопросы, которые будут затронуты в рамках группы