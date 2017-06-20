Реджеп Эрдоган посетит Молдову до конца этого года

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.

«Обсудили вопросы, которые будут затронуты в рамках группы молдо-турецкой дружбы, заседание которой состоится 10—11 июля этого года, а также проекты, связанные с турецкими инвестициями в экономику Республики Молдова. Также затронули вопрос организации визита президента Республики Турция Реджепа Тайипа Эрдогана в Кишинев, который должен состояться до конца этого года», — заявил Игорь Додон.