Трамп заявил о большой вовлеченности США в дела Украины

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил о широкой вовлеченности США в дела Украины.

Как передали корреспонденты пула Белого дома, приветствуя во вторник в Овальном кабинете президента Украины Петра Порошенко, Трамп заявил, что для него «большая честь» встретиться с украинским лидером.

По словам президента США, Украина — «это место, в (дела которого) мы все очень сильно вовлечены».

В свою очередь Петр Порошенко заявил, что его встреча с президентом США была полноценной и детальной.