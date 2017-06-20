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19:18 (мск), источник: Интерфакс

Трамп заявил о большой вовлеченности США в дела Украины

В свою очередь Петр Порошенко сообщил, что получил твердую поддержку Вашингтона.

Источник: AP 2017

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп заявил о широкой вовлеченности США в дела Украины.

Как передали корреспонденты пула Белого дома, приветствуя во вторник в Овальном кабинете президента Украины Петра Порошенко, Трамп заявил, что для него «большая честь» встретиться с украинским лидером.

По словам президента США, Украина — «это место, в (дела которого) мы все очень сильно вовлечены».

В свою очередь Петр Порошенко заявил, что его встреча с президентом США была полноценной и детальной.

Состоялась полноценная, детальная встреча с президентом США Дональдом Трампом. Мы получили твердую поддержку со стороны США, поддержку и в отношении суверенитета, территориальной целостности, независимости нашего государства.
Петр Порошенко

Порошенко также подчеркнул, что он не видит необходимости в изменении минского формата по урегулированию ситуации в Донбассе.

«США является страной-гарантом по Будапештскому меморандуму, и сегодняшняя встреча подтверждает важность Украины для США и решительную настроенность США в поддержке нашего государства», — добавил он.

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