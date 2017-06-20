Беларусь и ЕС в целом согласовали соглашение о реадмиссии — Бегун

В МВД сегодня состоялись экспертные консультации по проекту соглашения между Беларусью и ЕС о реадмиссии с участием представителей государственных органов Беларуси и делегации от генерального директората по миграции и внутренним делам Европейской комиссии.

«Во время встречи участники мероприятия в целом согласовали текст соглашения. Положения о переходном периоде, в течение которого Беларусь не будет принимать граждан третьих стран или лиц без гражданства, подлежащих реадмиссии, сохранены», — сказал Алексей Бегун.

Указанный переходный период будет использован для создания необходимой инфраструктуры, в том числе пунктов содержания незаконных мигрантов, по проекту международной технической помощи, реализация которого запланирована на 2017−2022 годы.

Как сообщалось ранее, в Беларуси будет построен центр временного содержания незаконных мигрантов. Строительство такого центра предусматривается проектом международной технической помощи (на его реализацию планируется финансирование в объеме около 7 млн евро). В настоящее время этот проект проходит процедуру внутригосударственного согласования.