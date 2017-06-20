Изымать органы из тела умершего можно — минздрав

В пресс-релизе ведомства подчеркивается, что Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» установлена «презумция согласия. Это значит, что врачи имеют право изымать органы для пересадки, если человек при жизни или его близкие не заявили, что они против.

«Такая концепция закона действует во многих странах Европы, — комментирует пресс-служба минздрава. — Другими словами, надо понимать, что в случае смерти мозга у умершего, находящегося в медорганизации, врачи могут изъять органы и провести трансплантацию нуждающимся больным».

Также отмечается, что трупное донорство имеет преимущества перед родственным, так как у умершего человека можно взять несколько органов, а у живого — «один из парных органов или часть непарного органа» (иными словами, одну почку или часть печени).

Более 3,5 тысяч казахстанцев ждут донорских органов, подчеркивается в сообщении. Для большинства из них пересадка — единственный шанс выжить. При этом хоть количество операций по трансплантации растет, их делается не так уж много: в 2013 было 164 операции, в 2016 — 306.