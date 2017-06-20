Изымать органы из тела умершего можно — минздрав
Министерство здравоохранения прокомментировало резонансный случай с изъятием органов у умершего казахстанца.
Министерство здравоохранения прокомментировало резонансный случай с изъятием органов у умершего казахстанца.
В
«Такая концепция закона действует во многих странах Европы, — комментирует
Также отмечается, что трупное донорство имеет преимущества перед родственным, так как у умершего человека можно взять несколько органов, а у живого — «один из парных органов или часть непарного органа» (иными словами, одну почку или часть печени).
Более 3,5 тысяч казахстанцев ждут донорских органов, подчеркивается в сообщении. Для большинства из них пересадка — единственный шанс выжить. При этом хоть количество операций по трансплантации растет, их делается не так уж много: в 2013 было 164 операции, в 2016 — 306.