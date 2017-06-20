Путин посоветовал не бояться акций оппозиции и оценил свободу протеста на Западе

«Ведь акции акциям рознь. Если акции направлены исключительно на самораскрутку, саморекламу и в основе лежит спекуляция на проблемах, а проблем везде хватает, но у нас может быть больше, а может быть даже где-то и каких-то проблем меньше, чем в другом месте. Но, если это явно спекуляция на этих проблемах для собственной раскрутки, то это, наверное, не самый лучший способ и не самый лучший вид политической активности», — заявил Путин на встрече с членами Общественной палаты нового созыва.

В ходе общения с главой государства Владимир Винницкий, представляющий Свердловскую область, затронул тему политических акций протестного характера.

«А если эта политическая активность направлена на реальную попытку улучшить ситуацию, на реальное вскрытие каких-то проблем не нужно этого бояться. Ведь страна большая. Вот из этих кабинетов там не все же видно, что происходит. И, если на местах люди это видят и заявляют об этом — а что стеснятся? Мне кажется этого не нужно бояться», — сказал президент.

При этом он указал на то, что система противодействия акциям гражданского протеста на Западе хорошо выстроена.

«Там — нет, там не забалуешь особо. Там бурлит, но только то, что разрешено. Мы этого не замечаем даже. Там выстроена хорошо система, а у нас — нет», — сказал президент РФ.

По его словам, в России «все посвободней и попроще».