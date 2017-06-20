Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
СК расследует, почему у девушки из Апатитов не нашли рак
Появилась первая реакция западных СМИ на фильм Стоуна о Путине
Какие сосиски ни в коем случае нельзя покупать
США приняли решение, направленное на возвращение Крыма Киеву
Хорошо ли вы знаете советские мультфильмы?«Ну, погоди!», «Простоквашино», «Карлсон» и другие шедевры: пройдите тест на знание мультиков!
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей
Николь Кидман — 50: самые провокационные роли актрисы
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Похудевшая Скулкина похвасталась фигурой в купальнике - СМИ
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
10Атака на правительственные объекты в Тегеране
10В Москве снесли последнюю хрущевку серии К-7
20:07 (мск), источник: Интерфакс

Путин посоветовал не бояться акций оппозиции и оценил свободу протеста на Западе

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU — Политических акций протеста не нужно опасаться, если они направлены не на саморекламу, а решение конкретных проблем, которых не видно «из кабинетов», заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

«Ведь акции акциям рознь. Если акции направлены исключительно на самораскрутку, саморекламу и в основе лежит спекуляция на проблемах, а проблем везде хватает, но у нас может быть больше, а может быть даже где-то и каких-то проблем меньше, чем в другом месте. Но, если это явно спекуляция на этих проблемах для собственной раскрутки, то это, наверное, не самый лучший способ и не самый лучший вид политической активности», — заявил Путин на встрече с членами Общественной палаты нового созыва.

Фоторепортаж
Акции протеста 12 июня

В ходе общения с главой государства Владимир Винницкий, представляющий Свердловскую область, затронул тему политических акций протестного характера.

«А если эта политическая активность направлена на реальную попытку улучшить ситуацию, на реальное вскрытие каких-то проблем не нужно этого бояться. Ведь страна большая. Вот из этих кабинетов там не все же видно, что происходит. И, если на местах люди это видят и заявляют об этом — а что стеснятся? Мне кажется этого не нужно бояться», — сказал президент.

При этом он указал на то, что система противодействия акциям гражданского протеста на Западе хорошо выстроена.

«Там — нет, там не забалуешь особо. Там бурлит, но только то, что разрешено. Мы этого не замечаем даже. Там выстроена хорошо система, а у нас — нет», — сказал президент РФ.

По его словам, в России «все посвободней и попроще».

Комментарии
10
Андрей Соколов
а чего тебе бояться, ты себя обезопасил от и до,экономикой страны займись, рубль опять в пропасть пошёл, а будешь говорить это так нужно, сильный рубль вредит экономике, которой нет,достал ты уже своим бездействием, одни обещания.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Дмитрий Новороссийск
Под каждым словом Владимира Владимировича готов подписаться. Бездельники! Плохо живут! Хватает время у них ходить на протесты! А потому-что платят им за эти протесты. Враги народа они, вот и всё. Имеете мозги? Хотите лучшей жизни? Создавайте партию, вносите реальные предложения! А то, что случилось в Украине, простой народ Вам этого сделать не даст!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Валерий Харламов
Согласен с Вами полностью. Себя и своих друзей-воров он обезопасил - росгвардия, ФСБ, МВД и т. и т.п. Жалко наш народ - выбрал себе депутатов "едросов", которые только о своем обогащении думает.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
Путин рассказал о рождении второго внука
Горбачев отверг критику Путина в свой адрес
США расширили список антироссийских санкций
Самолет ВВС США сбил сирийский беспилотник
Дональд Трамп встретился с Петром Порошенко
Федор Смолов ответил на сравнения с Криштиану Роналду
«ВКонтакте» назвала победителей конкурса «Выпускной 2017»
Daimler приступил к строительству завода легковых Mercedes в Подмосковье
Спорт
Букмекеры больше не считают Германию главным фаворитом КК-2017 В турнире принимают участие восемь сборных: России, Германии, Португалии, Чили, Мексики, Камеруна, Австралии и Новой Зеландии
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Министерства РФ переедут в небоскребы
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь