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23:15 (мск), источник: Sputnik.by

Порошенко и Трамп обсудили Донбасс

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп обсудил со своим украинским коллегой Петром Порошенко ситуацию в Донбассе, сообщает пресс-служба Белого дома.

Источник: Sputnik.by

Во вторник, 20 июня, украинский лидер находится с официальным визитом в Вашингтоне.

«Президент Трамп встретился сегодня с президентом Порошенко, чтобы обсудить поддержку мирного разрешения конфликта на востоке Украины, программу реформ Порошенко и усилия по борьбе с коррупцией», — говорится в сообщении.

По сообщению журналистского пула Трампа, американский лидер отметил «большую вовлеченность» в ситуацию на Украине.

«У нас уже был ряд очень хороших дискуссий, они будут продолжаться в течение дня, и я думаю, мы добьемся большого прогресса», — сказал президент США.

В свою очередь, по информации журналистов, Порошенко рассказал Трампу, что Киев на самом деле борется за свободы и демократию.

На брифинге по итогам встречи президент Украины заявил, что Вашингтон поддерживает минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Было отмечено (в ходе встречи — Sputnik), что США поддерживают и остаются приверженными минским договоренностям. Уверен, что мы должны требовать от России полной имплементации минских договоренностей», — заявил Порошенко по итогам переговоров с Трампом.

По словам Порошенко, в частности, должен быть прекращен огонь, отведены «артиллерия, танки, системы залпового огня, обеспечен беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории, включая границу».

Кроме того, Порошенко заявил, что передал вице-президенту США Майку Пенсу письмо от пленных, которые находятся в Донбассе, и выразил надежду на помощь США в их освобождении.

Украинский лидер также отметил, что не видит необходимости в смене формата по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Мы очень заинтересованы в привлечении США к активному процессу. США являются гарантом по Будапештскому меморандуму, и сегодняшняя встреча подтверждает важность Украины для США и решительный настрой на поддержку нашего государства», — заявил он.

В ходе визита в США Порошенко также встретится с главой Пентагона, госсекретарем США. Кроме того, он уже провел переговоры с главой Минэнерго США. Планируется, что украинский лидер также встретится с руководством МВФ и Всемирного банка.

Во вторник, в день визита Порошенко в Вашингтон, Минфин США объявил о расширении санкционного списка в связи с событиями на Украине и в Крыму, в него вошли ряд банков и компаний, а также 19 человек из России и Донбасса. На своей странице в Facebook украинский президент написал, что на встрече с Трампом «получил четкое подтверждение» продолжения санкций против РФ.

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