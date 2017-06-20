Порошенко и Трамп обсудили Донбасс
МИНСК, 20 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп обсудил со своим украинским коллегой Петром Порошенко ситуацию в Донбассе, сообщает
МИНСК, 20 июн — Sputnik. Президент США Дональд Трамп обсудил со своим украинским коллегой Петром Порошенко ситуацию в Донбассе, сообщает
Во вторник, 20 июня, украинский лидер находится с официальным визитом в Вашингтоне.
«Президент Трамп встретился сегодня с президентом Порошенко, чтобы обсудить поддержку мирного разрешения конфликта на востоке Украины, программу реформ Порошенко и усилия по борьбе с коррупцией», — говорится в сообщении.
По сообщению журналистского пула Трампа, американский лидер отметил «большую вовлеченность» в ситуацию на Украине.
«У нас уже был ряд очень хороших дискуссий, они будут продолжаться в течение дня, и я думаю, мы добьемся большого прогресса», — сказал президент США.
В свою очередь, по информации журналистов, Порошенко рассказал Трампу, что Киев на самом деле борется за свободы и демократию.
На брифинге по итогам встречи президент Украины заявил, что Вашингтон поддерживает минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе.
«Было отмечено (в ходе встречи — Sputnik), что США поддерживают и остаются приверженными минским договоренностям. Уверен, что мы должны требовать от России полной имплементации минских договоренностей», — заявил Порошенко по итогам переговоров с Трампом.
По словам Порошенко, в частности, должен быть прекращен огонь, отведены «артиллерия, танки, системы залпового огня, обеспечен беспрепятственный доступ СММ ОБСЕ ко всей территории, включая границу».
Кроме того, Порошенко заявил, что передал
Украинский лидер также отметил, что не видит необходимости в смене формата по урегулированию конфликта в Донбассе.
«Мы очень заинтересованы в привлечении США к активному процессу. США являются гарантом по Будапештскому меморандуму, и сегодняшняя встреча подтверждает важность Украины для США и решительный настрой на поддержку нашего государства», — заявил он.
В ходе визита в США Порошенко также встретится с главой Пентагона, госсекретарем США. Кроме того, он уже провел переговоры с главой Минэнерго США. Планируется, что украинский лидер также встретится с руководством МВФ и Всемирного банка.
Во вторник, в день визита Порошенко в Вашингтон, Минфин США объявил о расширении санкционного списка в связи с событиями на Украине и в Крыму, в него вошли ряд банков и компаний, а также 19 человек из России и Донбасса. На своей странице в Facebook украинский президент написал, что на встрече с Трампом «получил четкое подтверждение» продолжения санкций против РФ.