Минэнерго США: «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы
Министр энергетики США назвал проект «Северный поток-2» угрозой для энергетической безопасности страны и Европы.
Министр энергетики США назвал проект «Северный поток-2» угрозой для энергетической безопасности страны и Европы.
Об этом Рик Перри, министр энергетики США, заявил во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко.
«В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации совместных проектов в атомной энергетике, сфере добычи энергоносителей в Украине, а также возможности поставки альтернативных видов топлива, в частности сжиженного газа из США», — говорится в сообщении
Стороны пришли к соглашению в контексте возможностей модернизации и развития транзитных мощностей Украины и реализации новых европейских
Министр энергетики США отметил потенциал Украины и сравнил ее значение для Европы со штатом Техас для США.
Отметим, российский «Газпром» договорился с зарубежными партнерами по «Северному потоку-2» по финансированию проекта. Пять европейских компаний обязались предоставить долгосрочное финансирование в объеме до 50% от общей стоимости проекта, которая оценивается в 9,5 млрд евро.
Напомним, что проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.
«Газпрому» будет принадлежать 50% в проекте, европейским компаниям OMV, BASF, Engie, Shell, Uniper — по 10%. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком».
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«Северный поток-2, проект которого в настоящее время находится в стадии подготовки, может представлять определенные риски для энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы. Он сильно повлияет на развитие рынка газа и структуру транзита газа в регионе, в первую очередь на транзитный маршрут через Украину», — говорится в письме.
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