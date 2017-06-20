Минэнерго США: «Северный поток-2» угрожает энергобезопасности Европы

«В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации совместных проектов в атомной энергетике, сфере добычи энергоносителей в Украине, а также возможности поставки альтернативных видов топлива, в частности сжиженного газа из США», — говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

Об этом Рик Перри, министр энергетики США, заявил во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Исполнительная служба взыскала с «Газпрома» в пользу бюджета 81 миллион гривень — министр юстиции

Стороны пришли к соглашению в контексте возможностей модернизации и развития транзитных мощностей Украины и реализации новых европейских транспортно-энергетических проектов.

Министр энергетики США отметил потенциал Украины и сравнил ее значение для Европы со штатом Техас для США.

Отметим, российский «Газпром» договорился с зарубежными партнерами по «Северному потоку-2» по финансированию проекта. Пять европейских компаний обязались предоставить долгосрочное финансирование в объеме до 50% от общей стоимости проекта, которая оценивается в 9,5 млрд евро.

Напомним, что проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию.

«Газпрому» будет принадлежать 50% в проекте, европейским компаниям OMV, BASF, Engie, Shell, Uniper — по 10%. Новый трубопровод планируется построить рядом с «Северным потоком».

Правительства восьми стран Евросоюза направили председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру письмо с возражениями против строительства газопровода «Северный поток-2», который удвоит прямые поставки газа из России в Германию.

«Северный поток-2, проект которого в настоящее время находится в стадии подготовки, может представлять определенные риски для энергетической безопасности Центральной и Восточной Европы. Он сильно повлияет на развитие рынка газа и структуру транзита газа в регионе, в первую очередь на транзитный маршрут через Украину», — говорится в письме.