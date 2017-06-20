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21:24 (мск), источник: Sputnik.md

Игорь Додон рассказал о том, когда Владимир Путин приедет в Молдову

КИШИНЕВ, 20 июн — Sputnik. Игорь Додон рассказал о возможном приезде президента России Владимира Путина в Молдову.

Источник: Sputnik.md

«Мы обсуждали это во время одного из моих визитов в Россию. Это реально после выборов президента, которые состоятся в марте следующего года в Российской Федерации. До окончания моего мандата Владимир Путин будет в Молдове», — отметил Игорь Додон.

В своей предвыборной программе Додон не раз декларировал намерение восстановить стратегическое партнерство с Россией, вернуть молдавскую продукцию на рынок РФ и нормализовать сотрудничество в энергетике.

Заняв должность президента 23 декабря 2016 года, он совершил несколько официальных визитов в Москву и провел ряд встреч с лидером России Владимиром Путиным. В результате стороны достигли договоренностей по вопросам миграционной политики и экспортным поставкам.

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