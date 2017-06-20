Пентагон не исключил возможности поставок Украине летального оружия

«Мы не предоставляли Украине летального оборонительного оружия в прошлом, но не исключаем такого варианта в будущем», — сказал он журналистам.

В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов 456 тысяч долларов США, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечается, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на «предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике», а также «помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины».