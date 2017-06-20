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21:22 (мск), источник: РИА Новости

Пентагон не исключил возможности поставок Украине летального оружия

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис во вторник не исключил ситуации, при которой США могут начать поставки летального оружия Украине.

Источник: Reuters

«Мы не предоставляли Украине летального оборонительного оружия в прошлом, но не исключаем такого варианта в будущем», — сказал он журналистам.

В начале мая сенат конгресса США одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается оказание финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов 456 тысяч долларов США, в том числе на оказание военной поддержки. Отмечается, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на «предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике», а также «помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины».

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это «лишь увеличит страдания людей».

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