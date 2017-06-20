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21:38 (мск), источник: РБК

Международная коалиция сообщила об уничтожении «великого муфтия» ИГ

ВВС возглавляемой США коалиции ликвидировали духовного лидера группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Турки аль-Бинали, сообщает Reuters со ссылкой на текст заявления коалиции.

В сообщении указано, что он был уничтожен в результате авиаудара, который был нанесен по городу Меядин в Сирии 31 мая, уточняет Fox News.

По данным международной коалиции, Турки аль-Бинали был одним из ближайших соратников главы ИГ Абу Бакра Аль-Багдади, и в составе террористической организации отвечал за вербовку новых членов и пропаганду.

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Верховным духовным лицом ИГ он был с 2014 года. В своих выступления он неоднократно призывал к убийствам невинных людей, подчеркивается в заявлении.

О том, что ИГ подтвердила смерть своего духовного лидера Турки аль-Бинали после налета сил международной коалиции, 1 июня сообщал телеканал Al Arabia. ​

16 июня российское Минобороны сообщило, что в результате удара ВКС по командному пункту террористов под Раккой был предположительно уничтожен лидер ИГ Абу Бакр Аль-Багдади. В ведомстве заявили, что у них есть информация, «которая проверяется по различным каналам», о том, что «на совещании присутствовал также лидер ИГ Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади».

Российские Су-35 и Су-34 совершили налет на Ракку 28 мая в период с 00:35 до 00:45. Информацию о месте и времени встречи главарей ИГИЛ удалось подтвердить непосредственно перед ударом с помощью беспилотников, утверждает Минобороны.

При этом позже глава МИД Сергей Лавров заявил, что «стопроцентного» подтверждения ликвидации лидера ИГ пока нет.

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