Международная коалиция сообщила об уничтожении «великого муфтия» ИГ
ВВС возглавляемой США коалиции ликвидировали духовного лидера группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Турки
ВВС возглавляемой США коалиции ликвидировали духовного лидера группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Турки
В сообщении указано, что он был уничтожен в результате авиаудара, который был нанесен по городу Меядин в Сирии 31 мая, уточняет Fox News.
По данным международной коалиции, Турки
Верховным духовным лицом ИГ он был с 2014 года. В своих выступления он неоднократно призывал к убийствам невинных людей, подчеркивается в заявлении.
О том, что ИГ подтвердила смерть своего духовного лидера Турки
16 июня российское Минобороны сообщило, что в результате удара ВКС по командному пункту террористов под Раккой был предположительно уничтожен лидер ИГ Абу Бакр
Российские Су-35 и Су-34 совершили налет на Ракку 28 мая в период с 00:35 до 00:45. Информацию о месте и времени встречи главарей ИГИЛ удалось подтвердить непосредственно перед ударом с помощью беспилотников, утверждает Минобороны.
При этом позже глава МИД Сергей Лавров заявил, что «стопроцентного» подтверждения ликвидации лидера ИГ пока нет.