Президент рассказал, как вернуть гастарбайтеров домой

«Первые шаги возобновления сотрудничества с Россией, открытие рынка этой страны показали хороший результат», — отметил Додон.

По его словам, он пригласил в Молдову около 10 крупных бизнесменов, которые посетят предприятия, чтобы рассмотреть возможность инвестиций и открытия больших предприятий в нашей стране.

«Цель — найти инвестора, найти площадку, например, завод “Реут” в Бельцах или Тракторный завод в Кишиневе. Там есть хорошие площади. Затем нужно будет ехать в Россию и предлагать нашим гражданам вернуться домой на несколько лет, чтобы работать по контракту. А при других условиях наши люди не приедут обратно — им нужны четкие гарантии», — рассказал Додон.

Он подчеркнул, что на таких условиях будет много желающих вернуться.