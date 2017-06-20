Россия заинтересована в нормализации отношений с Евросоюзом
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия заинтересована в нормализации отношений с Евросоюзом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Франции
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия заинтересована в нормализации отношений с Евросоюзом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Франции
«Мы заинтересованы в том, чтобы они (отношения с ЕС — ред.) вернулись на путь нормального развития», — сказал российский министр.