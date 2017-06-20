Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Белый дом отреагировал на «угрозу России» сбивать самолеты США
Пара ведет свободную от еды жизнь
В России подешевели частные дома
Какие сосиски ни в коем случае нельзя покупать
США приняли решение, направленное на возвращение Крыма Киеву
Коалиция США сбила истребитель сирийских ВВС В штабе западной коалиции озвучили свою версию уничтожения Су-22
СМИ: в сирийском небе начинается война без правил между РФ и США
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Трамп даст "унизительный прием" Порошенко в Белом доме – СМИ
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
43-летняя Мария Голубкина выходит замуж за сына Ливанова (фото)
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
Глава МВД рассказал подробности о деле ДТП с «пьяным» ребенком
Пользующихся банкоматами предупредили об угрозе
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
12Акции протеста 12 июня
21:50 (мск), источник: РИА Новости

Россия заинтересована в нормализации отношений с Евросоюзом

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Россия заинтересована в нормализации отношений с Евросоюзом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Источник: РИА Новости

«Мы заинтересованы в том, чтобы они (отношения с ЕС — ред.) вернулись на путь нормального развития», — сказал российский министр.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
'Возмездие' настигло водителя Jaguar за попытку проучить оппонента
Лавров назвал новые санкции США русофобской одержимостью
Коалиция сообщила об уничтожении «великого муфтия» ИГ в Сирии
США засомневались в санкциях в отношении Катара
Федор Смолов ответил на сравнения с Криштиану Роналду
«ВКонтакте» назвала победителей конкурса «Выпускной 2017»
Путин оценил свободу протеста на Западе
Daimler приступил к строительству завода легковых Mercedes в Подмосковье
Спорт
Букмекеры больше не считают Германию главным фаворитом КК-2017 В турнире принимают участие восемь сборных: России, Германии, Португалии, Чили, Мексики, Камеруна, Австралии и Новой Зеландии
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Министерства РФ переедут в небоскребы
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь