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22:05 (мск), источник: РИА Новости

У США возникают сомнения по действиям Эр-Рияда и Абу-Даби в отношении Дохи

ВАШИНГТОН, 20 июн — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. У США возникает все больше сомнений по действиям, которые предприняли в отношении Катара Саудовская Аравия и ОАЭ, заявила во вторник официальный представитель госдепартамента Хизер Науэрт.

Источник: РИА Новости

Она напомнила, что «со времени введения эмбарго в отношении Катара 5 июня прошло более двух недель».

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«Мы озадачены тем, что страны Персидского залива до сих пор не представили деталей своих претензий Катару. Чем больше времени проходит, тем больше сомнений возникает по поводу действий Саудовской Аравии и ОАЭ», — сказала Науэрт.

По ее словам, у США «сейчас возникает один простой вопрос: вызваны ли эти действия опасениями по поводу предполагаемой поддержки терроризма, или давними претензиям друг к другу между членами Совета сотрудничества государств Персидского залива».

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов. Катар все обвинения отверг.

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