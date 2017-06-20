Лавров назвал новые санкции США русофобской одержимостью

Об этом он Об заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, передает ТАСС.

«Русофобская одержимость в США переходит все грани. Новый пакет санкций был принят “на ровном месте” и не улучшает атмосферу двусторонних отношений перевод возможным саммитом Россия-США», — посетовал министр.

20 июня стало известно о введении Вашингтоном нового пакета антироссийских санкций. В черные списки добавили 38 пунктов — 19 фамилий и 19 наименований организаций, причастных к «действиям России на Украине». В том числе компании «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент энд консалтинг», контролируемых ресторатором Евгением Пригожиным, который находится под санкциями с 2016 года. Кроме того, ограничения распространяются на некоторых чиновников Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса, а также на людей, связанных с клубом байкеров «Ночные волки».

В Москве заявили, что начинают проработку ответных мер на введенные санкции.