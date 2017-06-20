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22:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Лавров назвал новые санкции США русофобской одержимостью

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил сожаление в связи с русофобством США по поводу введения новых санкций в отношении Москвы.

Источник: AP 2017

Об этом он Об заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, передает ТАСС.

«Русофобская одержимость в США переходит все грани. Новый пакет санкций был принят “на ровном месте” и не улучшает атмосферу двусторонних отношений перевод возможным саммитом Россия-США», — посетовал министр.

20 июня стало известно о введении Вашингтоном нового пакета антироссийских санкций. В черные списки добавили 38 пунктов — 19 фамилий и 19 наименований организаций, причастных к «действиям России на Украине». В том числе компании «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент энд консалтинг», контролируемых ресторатором Евгением Пригожиным, который находится под санкциями с 2016 года. Кроме того, ограничения распространяются на некоторых чиновников Крыма и самопровозглашенных республик Донбасса, а также на людей, связанных с клубом байкеров «Ночные волки».

В Москве заявили, что начинают проработку ответных мер на введенные санкции.

Комментарии
1
Валерий Харламов
Наши постоянно говорят, что примут ответные меры. Но какие - это наверное секрет, так как ничего придумать не могут. Так же как и принять. Деньги наших олигархов, чиновников и депутатиков находятся за границей, а не в России, поэтому возникает мысль что в скором времени эти люди за свои деньги с большим удовольствием продадут свой народ и Россию. А свои убытки они будут компенсировать за счет своего народа, обирая и обворовывая его дальше..
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