Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наталья Ветлицкая возмутила россиян высказываниями о Москве
Селфи может вызвать эпилептический припадок
Военные США ответили на разрыв Россией контакта по Сирии
5 болезней из песочницы
"Первый канал" подал в суд претензию из-за фильма о Путине
Хорошо ли вы знаете советские мультфильмы?«Ну, погоди!», «Простоквашино», «Карлсон» и другие шедевры: пройдите тест на знание мультиков!
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей
Николь Кидман — 50: самые провокационные роли актрисы
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Трамп даст "унизительный прием" Порошенко в Белом доме – СМИ
49-летняя Кабо пришла на пляж в белом купальнике
18-летняя внучка Высоцкого выросла красавицей (фото)
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото)
49-летняя Кабо пришла на пляж в белоснежном купальнике - СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
Сбитого в Подмосковье 6-летнего мальчика признали пьяным
Как из УАЗа сделать спорткар — 2 рецепта
Фоторепортажи
9Фургон наехал на прохожих в Лондоне
1450-летие Николь Кидман
09:04 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежский туризм получит мощную поддержку властей

Туристическая инфраструктура области получит дополнительные деньги.

Авторы проектов, направленных на развитие отрасли, теперь смогут рассчитывать на областные гранты. Такое решение озвучили депутаты Областной Думы на выездном совещании в Подгоренском районе.

Колесо этой водяной мельницы ожило после полуторавекового перерыва. Cовременным мастерам, хоть и с трудом, но удалось воссоздать древний механизм. К тому же и природа благоприятствует. Жернова приводит в действие ручей, который питают сразу 27 родников.

Александр Изюмов — глава Колодежанского сельского поселения:

«Если у нас планы сбудутся, то здесь помимо просто посмотреть — будут предоставляться и другие услуги. Например, испечь и попробовать блины и оладьи, из этой муки. Будем угощать ими туристов».

Этот историко-этнографический комплекс еще не завершен, но здесь уже видели туристов и с Русского Севера, и с Кавказа, и с Дальнего Востока. Правда, больше красотами воронежского края интересуются сами жители области.

Любопытство проявили и депутаты Облдумы. Именно в Подгоренском районе, богатом на природные и архитектурные красоты, они провели выездное заседание по развитию туристической отрасли.

Александр Овсянников — депутат Воронежской областной Думы (ЛДПР):

«Достаточно долгое время мы почти не уделяли внимание своей истории, не развивали внутренний туризм. То, что мы сейчас делаем, — это фактически новация. С каждым годом мы постепенно обрастаем опытом, направленным на главную цель — сделать из Воронежской области приятный, привлекательный регион для внутреннего туризма».

Впервые за одним столом собрались представители законодательной и исполнительной власти, бизнесмены, туроператоры. И это не случайно. Во многих странах бюджет на 75% формируют доходы от туристического бизнеса. У нас этим похвастаться пока не могут. Между тем эта сфера дает толчок к развитию 50 направлений народного хозяйства. Но главное — работа и зарплата для местных жителей.

Оксана Ярковая — депутат Воронежской областной Думы («Единая Россия»):

«Без дополнительной поддержки такого быстрого интенсивного развития мы не сможем получить. Поэтому нужны гранты дополнительные, нужно дополнительное финансирование. Конечно же, нужно дать возможность малому и среднему бизнесу воплощать свои идеи в жизнь. А это значит создавать благоприятные инвестиционные условия, чтобы люди имели желание развиваться и были уверены в завтрашнем дне».

В прошлом году нашу область посетило полмиллиона гостей, а способны принять мы — в три раза больше. Но недостаточно развита инфраструктура. Туристов ведь надо кормить, возить, развлекать и расселять. Чтобы привлечь предпринимателей в эту сферу, депутатами Облдумы принят закон «О развитии туризма».

Владимир Нетесов — председатель Воронежской областной Думы («Единая Россия»):

«В минувшем году впервые из областного бюджета начали выделять гранты малому и среднему бизнесу на проекты, посвященные развитию сельского туризма. Было подано 17 заявок. Комиссия отобрала 8 проектов, которые и получили финансовую поддержку на общую сумму — почти в 2 миллиона рублей.

Подгоренский район сегодня среди лидеров по развитию сельского туризма. Здесь восстанавливают древние церкви, строят удивительные здания — вот авторская школа.

Ее на своей исторической родине на собственные средства возвел ректор санкт-петербургского горного университета. Такому учебному заведению и в Воронеже были бы рады.

А еще в августе здесь пройдет всероссийский фестиваль Казачье братство. Песенный и исторический праздник на берегу Дона будет открыт для всех желающих.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Админ "группы смерти" угрожал школьнице, отказавшейся от суицида
Пожар в высотке: матери выбрасывали детей из окон. Видео
Админ "группы смерти" угрожал школьнице, отказавшейся от суицида
Лавров выразил сожаление в связи с новыми санкциями против РФ
Порошенко хочет получать уголь и газ из США
Глава Минфина Германии: нельзя позволять РФ и Китаю доминировать
Американские социологи выяснили отношение россиян к Путину
Исполнитель теракта на вокзале в Брюсселе убит
Сборная России сыграет главный матч на Кубке конфедераций
Дэниэл Дэй-Льюис завершил актерскую карьеру
Спорт
Акинфеев vs Роналду: отбить золотой мяч Сегодня Россия сыграет второй, и главный, матч группового этапа Кубка конфедераций
Авто
Новый Kia Rio и конкуренты: онлайн Авто Mail.Ru «Авто Mail.Ru» удалось прокатиться на абсолютно новом Kia Rio. И мы решили обсудить этот автомобиль в прямом эфире. Задавайте свои вопросы!
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Звезда «Реальных пацанов» похудела на спор в шоу Летучей Валентина Мазунина приняла участие в новом шоу «Стройняшки»
Недвижимость
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
10 мифов о дизайне маленькой квартиры
10 способов испортить идеальный интерьер
Необычные приемы для керамической плитки
Как опознать некачественные строительные материалы?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь