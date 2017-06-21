Воронежский туризм получит мощную поддержку властей

Авторы проектов, направленных на развитие отрасли, теперь смогут рассчитывать на областные гранты. Такое решение озвучили депутаты Областной Думы на выездном совещании в Подгоренском районе.

Колесо этой водяной мельницы ожило после полуторавекового перерыва. Cовременным мастерам, хоть и с трудом, но удалось воссоздать древний механизм. К тому же и природа благоприятствует. Жернова приводит в действие ручей, который питают сразу 27 родников.

Александр Изюмов — глава Колодежанского сельского поселения:

«Если у нас планы сбудутся, то здесь помимо просто посмотреть — будут предоставляться и другие услуги. Например, испечь и попробовать блины и оладьи, из этой муки. Будем угощать ими туристов».

Этот историко-этнографический комплекс еще не завершен, но здесь уже видели туристов и с Русского Севера, и с Кавказа, и с Дальнего Востока. Правда, больше красотами воронежского края интересуются сами жители области.

Любопытство проявили и депутаты Облдумы. Именно в Подгоренском районе, богатом на природные и архитектурные красоты, они провели выездное заседание по развитию туристической отрасли.

Александр Овсянников — депутат Воронежской областной Думы (ЛДПР):

«Достаточно долгое время мы почти не уделяли внимание своей истории, не развивали внутренний туризм. То, что мы сейчас делаем, — это фактически новация. С каждым годом мы постепенно обрастаем опытом, направленным на главную цель — сделать из Воронежской области приятный, привлекательный регион для внутреннего туризма».

Впервые за одним столом собрались представители законодательной и исполнительной власти, бизнесмены, туроператоры. И это не случайно. Во многих странах бюджет на 75% формируют доходы от туристического бизнеса. У нас этим похвастаться пока не могут. Между тем эта сфера дает толчок к развитию 50 направлений народного хозяйства. Но главное — работа и зарплата для местных жителей.

Оксана Ярковая — депутат Воронежской областной Думы («Единая Россия»):

«Без дополнительной поддержки такого быстрого интенсивного развития мы не сможем получить. Поэтому нужны гранты дополнительные, нужно дополнительное финансирование. Конечно же, нужно дать возможность малому и среднему бизнесу воплощать свои идеи в жизнь. А это значит создавать благоприятные инвестиционные условия, чтобы люди имели желание развиваться и были уверены в завтрашнем дне».

В прошлом году нашу область посетило полмиллиона гостей, а способны принять мы — в три раза больше. Но недостаточно развита инфраструктура. Туристов ведь надо кормить, возить, развлекать и расселять. Чтобы привлечь предпринимателей в эту сферу, депутатами Облдумы принят закон «О развитии туризма».

Владимир Нетесов — председатель Воронежской областной Думы («Единая Россия»):

«В минувшем году впервые из областного бюджета начали выделять гранты малому и среднему бизнесу на проекты, посвященные развитию сельского туризма. Было подано 17 заявок. Комиссия отобрала 8 проектов, которые и получили финансовую поддержку на общую сумму — почти в 2 миллиона рублей.

Подгоренский район сегодня среди лидеров по развитию сельского туризма. Здесь восстанавливают древние церкви, строят удивительные здания — вот авторская школа.

Ее на своей исторической родине на собственные средства возвел ректор санкт-петербургского горного университета. Такому учебному заведению и в Воронеже были бы рады.

А еще в августе здесь пройдет всероссийский фестиваль Казачье братство. Песенный и исторический праздник на берегу Дона будет открыт для всех желающих.