Воронежский туризм получит мощную поддержку властей
Туристическая инфраструктура области получит дополнительные деньги.
Туристическая инфраструктура области получит дополнительные деньги.
Авторы проектов, направленных на развитие отрасли, теперь смогут рассчитывать на областные гранты. Такое решение озвучили депутаты Областной Думы на выездном совещании в Подгоренском районе.
Колесо этой водяной мельницы ожило после полуторавекового перерыва. Cовременным мастерам, хоть и с трудом, но удалось воссоздать древний механизм. К тому же и природа благоприятствует. Жернова приводит в действие ручей, который питают сразу 27 родников.
Александр Изюмов — глава Колодежанского сельского поселения:
«Если у нас планы сбудутся, то здесь помимо просто посмотреть — будут предоставляться и другие услуги. Например, испечь и попробовать блины и оладьи, из этой муки. Будем угощать ими туристов».
Этот
Любопытство проявили и депутаты Облдумы. Именно в Подгоренском районе, богатом на природные и архитектурные красоты, они провели выездное заседание по развитию туристической отрасли.
Александр Овсянников — депутат Воронежской областной Думы (ЛДПР):
«Достаточно долгое время мы почти не уделяли внимание своей истории, не развивали внутренний туризм. То, что мы сейчас делаем, — это фактически новация. С каждым годом мы постепенно обрастаем опытом, направленным на главную цель — сделать из Воронежской области приятный, привлекательный регион для внутреннего туризма».
Впервые за одним столом собрались представители законодательной и исполнительной власти, бизнесмены, туроператоры. И это не случайно. Во многих странах бюджет на 75% формируют доходы от туристического бизнеса. У нас этим похвастаться пока не могут. Между тем эта сфера дает толчок к развитию 50 направлений народного хозяйства. Но главное — работа и зарплата для местных жителей.
Оксана Ярковая — депутат Воронежской областной Думы («Единая Россия»):
«Без дополнительной поддержки такого быстрого интенсивного развития мы не сможем получить. Поэтому нужны гранты дополнительные, нужно дополнительное финансирование. Конечно же, нужно дать возможность малому и среднему бизнесу воплощать свои идеи в жизнь. А это значит создавать благоприятные инвестиционные условия, чтобы люди имели желание развиваться и были уверены в завтрашнем дне».
В прошлом году нашу область посетило полмиллиона гостей, а способны принять мы — в три раза больше. Но недостаточно развита инфраструктура. Туристов ведь надо кормить, возить, развлекать и расселять. Чтобы привлечь предпринимателей в эту сферу, депутатами Облдумы принят закон «О развитии туризма».
Владимир Нетесов — председатель Воронежской областной Думы («Единая Россия»):
«В минувшем году впервые из областного бюджета начали выделять гранты малому и среднему бизнесу на проекты, посвященные развитию сельского туризма. Было подано 17 заявок. Комиссия отобрала 8 проектов, которые и получили финансовую поддержку на общую сумму — почти в 2 миллиона рублей.
Подгоренский район сегодня среди лидеров по развитию сельского туризма. Здесь восстанавливают древние церкви, строят удивительные здания — вот авторская школа.
Ее на своей исторической родине на собственные средства возвел ректор
А еще в августе здесь пройдет всероссийский фестиваль Казачье братство. Песенный и исторический праздник на берегу Дона будет открыт для всех желающих.