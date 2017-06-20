Додон рассказал, когда ждать сближения с Приднестровьем

«Я слышал, что многие говорят о наступлении независимости Приднестровья. Но думаю, что они реалисты и понимают, что этого не произойдет. Ко мне приезжают бизнесмены с левого берега и говорят, что большинство жителей региона хотят побыстрее найти общий язык с правым берегом», — отметил Додон.

По его словам, жители обоих берегов чувствуют себя одним целым, а проблемы — на уровне политики.

«Остаюсь верен позиции сделать Приднестровье субъектом федерации и объединить страну. Надеюсь, что реальный срок объединения — 2019 год, так как пока действует нынешний состав парламента, сделать это невозможно», — сказал президент.