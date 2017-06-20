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22:21 (мск), источник: РИА Новости

Лавров: Россия ждет от США объяснений по сбитому самолету сирийских войск

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Москва все еще ждет от США объяснений по сбитому в САР самолету сирийских вооруженных сил, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров со своим французским коллегой Жаном-Ивом Ле Дрианом.

Источник: РИА Новости

«Есть механизм, который сейчас действительно приостановлен после того, что сделали США, сбив самолет. Мы, как вы знаете, по линии министерства обороны запросили разъяснений подробных. Ожидаем, что это будет сделано», — сказал Лавров.

Авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в минувшее воскресенье сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций «Сирийских демократических сил» (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

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