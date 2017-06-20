Американские социологи выяснили отношение россиян к Путину
Деятельность Владимира Путина на мировой арене получила от россиян высокую оценку, а его внутренняя экономическая и антикоррупционная политика — куда более сдержанную. Об этом говорит проведенное в 2017 году исследование базирующейся в Вашингтоне некоммерческой организации Pew Research Center.
Источник:РИА "Новости"
Как выяснилось, россияне наиболее довольны внешнеполитическим курсом страны с 2002 года (когда Pew Research Center впервые проводила исследование). Большинство — 58% — довольны тем, как в стране идут дела, 37% выражают недовольство.
Большинство россиян (59%) считают, что глобальное влияние России стало выше, 17% с этим не согласны и полагают, что страна стала менее влиятельной. По мнению остальных, уровень влияния остался прежним. Однако в целом россияне считают, что Россия играет более важную роль на мировой арене, чем 10 лет назад.
Владимир Путин получил более низкие оценки по части отношений с Украиной, чем в 2014 году, в разгар конфликта. Тогда его действия одобряли 83% респондентов, сейчас таких осталось 63%.
При этом 87% россиян в той или иной мере уверены в правильности действий российского президента на мировой арене и думают, что он проявил себя относительно стабильно.
Отношения Путина с США позитивно оценили 85% респондентов в 2015 году (при президентстве Барака Обамы), но при правлении Дональда Трампа их число снизилось до 73%.
Вмешательство Путина в конфликт в Сирии в 2015 году сильно изменило российскую внешнюю политику. Почти половина россиян сегодня считают, что стране стоит придерживаться в Сирии выбранного курса (46%). Среди тех, кто считает, что России стоит изменить курс, 34% хотят, чтобы вмешательство России уменьшилось, в то время как 11% желают его усиления.
Говоря о целях России в сирийском конфликте, большинство (72%) называет уменьшение числа жертв, а также победу над экстремистскими группировками (64%). Примерно четверть говорит о цели Кремля оставить у власти сирийского президента Башара Асада.
Второй фактор, влияющий на отношения России с Западом — это НАТО. 41% россиян считает, что эта организация — основная угроза России.
В 2015 году таких россиян было 50%. При этом 39% сегодня называют НАТО небольшой угрозой, а 16% вообще таковой не считают.
Наибольшей внутренней проблемой россиянам видится рост цен (71%) и коррупция политических лидеров (58%).
В числе главных проблем опрошенные назвали недостаток возможностей для трудоустройства (54%), терроризм (54%), разрыв между бедными и богатыми (53%), преступность (52%), и коррумпированность бизнес-элит (50%).
Мнение россиян относительно экономической ситуации в стране и их собственной жизни в целом все же изменилось в лучшую сторону: если в 2015 году 73% считали, что в экономике все плохо, то сегодня таких только 49%, а 46% считают, что экономическая ситуация стала хорошей.
Личная экономическая ситуация россиян, по их мнению, тоже выровнялась. Довольных ею стал 51% против 44% в 2015 году. Молодые при этом даже более оптимистичны, чем люди постарше: так, 59% тех, кому от 18 до 29 лет, описывают собственную экономическую ситуацию как хорошую, в то же время лишь 46% тех, кто от 50-ти и старше, считают так же.
Правда, по поводу будущего россияне не особенно уверены: 53% считают, что национальная экономика останется прежней или даже ухудшится в следующем году.
Тем не менее россияне по-прежнему одобряют действия Путина относительно экономики (55%). Единственная включенная в исследование проблема, с которой, по мнению россиян, он не справляется — это коррупция.
Одобрение россиянами его действий в этом направлении снизилось на 13% — с 62% в 2015 году до 49% в этом году. Старшее поколение менее довольно успехами Путина на этом поприще, чем младшее: так, меньше половины (46%) людей старше 50 лет одобряют его действия по борьбе с коррупцией. Одобряющих его 18−29-летних на 11% больше.
Организация опросила 1002 человека с 18 февраля по 3 апреля 2017 года.
The Pew Research Center — американская негосударственная компания, занимающаяся исследованиями социальных вопросов, общественного мнения, демографических тенденций в США и мире.
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