МИД просит белорусов в Брюсселе выполнять указания властей

Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация находится под контролем.

«По сообщению МИД Бельгии, предотвращен теракт на центральном вокзале Брюсселя. Просьба к белорусам в Брюсселе выполнять указания властей», — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры Брюсселя, никто кроме человека, устроившего взрыв, не пострадал.

В настоящее время движение общественного транспорта в центре столицы Бельгии остановлено, пассажиры с вокзала эвакуированы. Правоохранители Брюсселя пока никак не квалифицировали произошедшее.