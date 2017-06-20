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23:53 (мск), источник: Sputnik.by

МИД просит белорусов в Брюсселе выполнять указания властей

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Гражданам Беларуси, находящимся в настоящее время в Брюсселе, следует выполнять указания местных властей после взрыва на вокзале столицы Бельгии, говорится в сообщении МИД республики в официальном аккаунте в Twitter.

Источник: Sputnik.by

Во вторник вечером военные нейтрализовали неизвестного, устроившего небольшой взрыв на центральном вокзале Брюсселя, выстрелив в него из табельного оружия. По информации брюссельской полиции, ситуация находится под контролем.

«По сообщению МИД Бельгии, предотвращен теракт на центральном вокзале Брюсселя. Просьба к белорусам в Брюсселе выполнять указания властей», — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры Брюсселя, никто кроме человека, устроившего взрыв, не пострадал.

В настоящее время движение общественного транспорта в центре столицы Бельгии остановлено, пассажиры с вокзала эвакуированы. Правоохранители Брюсселя пока никак не квалифицировали произошедшее.

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