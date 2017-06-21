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00:38 (мск), источник: Ежедневник.by

После ухода Шапиро у Миноблисполкома остались долги

В числе должников бюджета на 1 июня этого года неожиданно оказался Миноблисполком, который до 24 мая возглавлял Семен Шапиро и который по-прежнему ждет нового руководителя.

Источник: Ежедневник.by

Минский областной исполнительный комитет значится в списке должников бюджету на 1 июня 2017 года в списке ИМНС по Минской области (№ 77). Попытки «Ежедневника» узнать в управлении делами облисполкома и других подразделениях, с чем связано попадание в «черный список» и какова сумма задолженности, к сожалению, не увенчались успехом.

Напомним, что с ноября 2013 года областью руководил Семен Шапиро. 24 мая этого года чиновник указом президента был освобожден от этой должности «в связи с переходом на другую работу». «Другой работой» бывшего регионального начальника стала Федерация хоккея Беларуси.

В региональных «черных списках» в этом периоде оказался самый громкий футбольный проект этого года — ООО «ФК Динамо-Брест». Команду в последнее время финансово поддерживает эмиратская компания Sohra Group. На старте первенства руководство футбольного клуба сделало ставку на победу в Кубке Беларуси, что давало бы «динамовцам» возможность стартовать в Лиге Европы и сразу же окупить часть инвестиций трансферами участникам турнира со стороны УЕФА. В конце мая «Динамо» сделало все-таки это, выиграв кубок в драматическом финале у солигорского «Шахтера». Возможно, празднование победы отвлекло персонал клуба от рутинных обязанностей перечислять налоги в бюджет. На запрос «Ежедневника» в «ФК «Динамо-Брест» в нем тоже не ответили.

На 1 июня среди неплательщиков Минской области значились такие компании, как «Белфортекс» (один из основателей Торгового дома «На Немиге»), девелопер «Гольф Клуб», кондитерская фабрика «Ивкон», немецкий сельхозпроект «Штотц Агро-Сервис».

В Гомельской области в «черном списке» довольно много государственных активов («Гомельхлебопродукт», «Строительный трест № 14», «СтанкоГомель», Гомельский жировой комбинат, «Калинковичихлебопродукт», Белорусское речное пароходство, «Полесьестрой»).

В Витебской области в число должников бюджета попали водочники (Витебский ликеро-водочный завод «Придвинье» и «Славянский продукт), крупная розничная сеть «Ника» и «Футбольный клуб «Нафтан».

На Оршанщине, на которую сейчас обращено внимание президента, его администрации и правительства, не сумели выполнить обязательства перед налоговиками такие крупные предприятия, как Оршанский комбинат строительных материалов, «Лантан», «Оршаагропроммаш», Оршанская фабрика художественных изделий, Оршанский инструментальный завод, «Оршанский райагросервис».

Свой водочник-должник есть у ИМНС по Могилевской области — Климовичский ЛВЗ. Недоплатили в бюджет в области также «Управляющая компания холдинга «Агромашсервис» и «Бабушкино подворье».

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