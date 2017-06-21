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00:49 (мск), источник: РИА Новости

В Вашингтоне обсуждают возможный ответ на действия России в Сирии

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. В Вашингтоне обсуждают возможный ответ на «последние действия России в Сирии», заявил во вторник госсекретарь США Рекс Тиллерсон, не уточнив деталей.

Источник: РИА Новости

«Мы обсуждаем», — ответил он на вопрос журналиста об ответных действиях США на «последние действия России в Сирии». Уточнять, с кем именно ведутся данные обсуждения, госсекретарь не стал.

В минувшее воскресенье авиация возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ* сбила сирийский истребитель Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы сбросил бомбы вблизи позиций «Сирийских демократических сил» (SDF, основу составляют отряды сирийских курдов), сообщили ранее в коалиции. Дамаск заявил, что самолет сирийских ВВС выполнял задание против ИГ*.

После этого Минобороны России заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС в Сирии будут приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей. Российское военное ведомство также с 19 июня прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией.

Во вторник возглавляемая США коалиция сбила БПЛА иранского производства модели Shahed-129, принадлежавший ВВС Сирии, рядом с районом Ат-Танф.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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