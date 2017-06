Макфол: Трамп мог обидеть украинцев, употребив слово «Украина» с артиклем

Название Украины на протяжении многих десятков лет периодически употреблялось с определенным артиклем. Откуда происходит артикль, не совсем ясно. Известно, что артикль употребляется в сложных названиях стран и организаций (например, the United Kingdom — Соединенное Королевство или the Unites States — Соединенные Штаты). Лишь Гамбия и Багамы официально называются по-английски The Gambia и The Bahamas, и в этих названиях артикль является частью названия страны и пишется с большой буквы. Еще несколько названий часто используются с артиклем в речи, например Нидерланды.

Есть теория, что артикль «затесался» в название Украины из прежнего названия УССР — республики в составе СССР, в сложном названии которой артикль должен присутствовать (the Ukrainian Soviet Socialist Republic — Украинская советская социалистическая республика).

Так или иначе, в официальных документах нынешние власти Украины называют страну без артикля.