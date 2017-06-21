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01:24 (мск), источник: РИА Новости

Макфол: Трамп мог обидеть украинцев, употребив слово «Украина» с артиклем

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп мог обидеть украинцев, употребив название «Украина» с определенным артиклем, считает бывший посол США в России Майкл Макфол.

Источник: РИА Новости

Трамп принял во вторник в Белом доме президента Украины Петра Порошенко. В ходе приветственных заявлений он произнес слово «Украина» по-английски с определенным артиклем (The Ukraine).

«Хороший предварительный брифинг, проведенный его (Трампа) помощником, научил бы его, почему название The Ukraine так оскорбительно для украинцев», — написал Макфол в Twitter.

При этом он не пояснил, почему артикль должен оскорблять украинцев.

Эксперт по этимологии из американского Университета Миннесоты Анатолий Либерман ранее объяснял Би-би-си, что употребление The Ukraine отсылает к историческому значению слова «Украина» как «окраина». По его словам, после распада Советского Союза «украинцы, вероятно, решили, что использование артикля унижает их страну».

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Название Украины на протяжении многих десятков лет периодически употреблялось с определенным артиклем. Откуда происходит артикль, не совсем ясно. Известно, что артикль употребляется в сложных названиях стран и организаций (например, the United Kingdom — Соединенное Королевство или the Unites States — Соединенные Штаты). Лишь Гамбия и Багамы официально называются по-английски The Gambia и The Bahamas, и в этих названиях артикль является частью названия страны и пишется с большой буквы. Еще несколько названий часто используются с артиклем в речи, например Нидерланды.

Есть теория, что артикль «затесался» в название Украины из прежнего названия УССР — республики в составе СССР, в сложном названии которой артикль должен присутствовать (the Ukrainian Soviet Socialist Republic — Украинская советская социалистическая республика).

Так или иначе, в официальных документах нынешние власти Украины называют страну без артикля.

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