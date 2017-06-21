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01:48 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Вячеслав Володин не отпускает сенаторов на летние каникулы

Во вторник на Совете Госдумы обсуждалась ситуация вокруг разошедшихся сроков окончания весенней сессии нижней палаты и Совета федерации (СФ). Последнее заседание на Охотном Ряду состоится 21 июля, а у СФ — 19 июля. Это означает, что принятые Думой 21 июля законы могут поступить на подпись к президенту без одобрения верхней палаты. В Госдуме считают, что СФ мог бы продлить срок работы. По сведениям «Ъ», против этого выступает спикер СФ Валентина Матвиенко, с которой председатель Госдумы Вячеслав Володин не согласовал изменения думского графика. Собеседники «Ъ» в Госдуме отмечают, что обход СФ при принятии закона не противоречит Конституции, но «ситуация получается плохая».

Вопрос о разных сроках окончания весенней сессии Госдумы и СФ был поднят на заседании Совета Думы в связи с обсуждением правительственных поправок к закону о дальневосточном гектаре, рассказал «Ъ» источник в Госдуме. Правительство просило принять их в весеннюю сессию. По словам собеседника «Ъ», спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть проект в третьем чтении 21 июля, на последнем заседании весенней сессии Госдумы. После этого спикеру на совете напомнили, что последнее заседание СФ состоится 19 июля. Глава думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова подтвердила «Ъ», что вопрос о сроках окончания работы обеих палат обсуждался на Совете.

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Когда постановлением Госдумы в конце 2016 года утверждался график работы депутатов, Ольга Савастьянова говорила, что он соответствует «ритму жизни граждан РФ» и «согласуется с графиком работы Совета федерации». Однако собеседники «Ъ» в Госдуме говорят, что тогда изменения в думский график со спикером СФ Валентиной Матвиенко не согласовали. Из-за этого в конце декабря верхняя палата утвердила свой график работы, в котором последним заседанием значится 19 июля. По сведениям «Ъ», госпожа Матвиенко не собирается продлять срок работы СФ, чтобы продемонстрировать, что с мнением СФ надо считаться.

Сенатор Вячеслав Тимченко сказал «Ъ», что «последнее заседание СФ так и состоится 19 июля, решение о продлении сроков работы не обсуждается». По его словам, Госдума может оставить на последнее пленарное заседание 21 июля только законопроекты первого чтения. Один из присутствовавших на Совете Думы напомнил о таких договоренностях господину Володину, говорит собеседник «Ъ», но спикер в ответ заявил, что не помнит этого. По мнению Ольги Савастьяновой, решением проблемы могло стать либо продление сессии СФ, либо пересмотр Госдумой плана по принятию проектов в третьем чтении. «Но ускоряться с этим Дума не может», — подчеркнула она.

Расхождения в графиках может привести к тому, что принятые на последнем заседании Госдумы законы останутся без одобрения СФ. Согласно п. 3 ст. 105 Конституции РФ, законы из нижней палаты в течение пяти дней передаются на рассмотрение в СФ.

Но в той же статье оговаривается, что закон считается одобренным верхней палатой, если в течение 14 дней он не был рассмотрен СФ, напоминает глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, «подобная практика применялась, когда СФ состоял из губернаторов и спикеров заксобраний». В такой ситуации закон поступает на подпись к президенту после принятия Госдумой без рассмотрения СФ. Сейчас на 21 июля поставлена ратификация конвенции между РФ и Королевством Марокко о выдаче (преступников.— «Ъ»). Ратификация и денонсация международных договоров РФ, согласно ст. 106 Конституции, относится к обязательному рассмотрению СФ. Хотя обход СФ и не является нарушением Конституции, «ситуация получается плохая», говорит собеседник «Ъ» в Госдуме.

Софья Самохина

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