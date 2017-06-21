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11:09 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Украина предложила США подряд на Донбасс

Петр Порошенко материализовал в Вашингтоне план по урегулированию.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Президент Украины Петр Порошенко нанес визит в Вашингтон, формат которого так и остался неясным. В Киеве заявили о «рабочем визите» и «полноценных получасовых переговорах с Дональдом Трампом». В свою очередь, американские официальные лица сообщили, что президент Порошенко «заглянул» в Овальный кабинет к Дональду Трампу вместе с вице-президентом Майком Пенсом. Единственным обнародованным свидетельством общения двух лидеров стал полуминутный ролик, на котором Дональд Трамп называет Украину «местом, в которое мы сильно вовлечены», а Петр Порошенко говорит о США и их президенте как о «спонсорах украинской истории успеха». Как стало известно «Ъ» из источника, близкого к администрации Петра Порошенко, украинский лидер попытался сохранить за США роль одного из спонсоров Киева, попытавшись «материально заинтересовать Дональда Трампа в урегулировании конфликта в Донбассе».

«Момент славы» президента Порошенко, назвавшего оказанную Киеву поддержку «фантастической», продлился около 30 секунд. На выложенной в интернете видеозаписи Дональд Трамп говорит, что для него «большая честь принимать президента Порошенко», и напоминает о «большой роли США в украинских делах, о которых мы все много читаем».

Отвечая по-английски на предложение президента Трампа «сказать что-нибудь», Петр Порошенко называет свою страну крупнейшей в Европе (очевидно, он имел в виду территорию и не учитывал при этом Россию) и «историей успеха, одним из спонсоров которого стали США и их президент».

В своих официальных заявлениях и интервью по итогам встречи и сам Петр Порошенко, и посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый делали упор на «полноценном характере» переговоров и на том, что беседа была вовсе не протокольной и ознакомительной, а «наполненной содержанием». Среди тем, которые обсуждались в Белом доме, украинская сторона выделяет ситуацию в Донбассе, Крым, необходимость сохранения санкций в отношении России, углубление сотрудничества между Вашингтоном и Киевом, в том числе в военной сфере, проведение реформ и борьбу с коррупцией на Украине.

Американская сторона такую трактовку событий не опровергает, но и не подтверждает — к вечеру вторника на сайте Белого дома не появилось никакого сообщения о переговорах с президентом Украины, за исключением короткого видеосюжета.

Петр Порошенко попытался заинтересовать Дональда Трампа в урегулировании конфликта в Донбассе, предложив контракты на его восстановление американским компаниям.

На неофициальном уровне собеседники «Ъ» в Киеве признают, что подготовка визита проходила отнюдь не так безоблачно, как может показаться, если судить по оптимистичным заявлениям для прессы. По данным одного из источников «Ъ», до последнего момента у украинской стороны не было ясности, состоится ли вообще встреча президента Трампа с Петром Порошенко, и если да, то в каком формате. «Это подвешенное состояние создавало некоторую нервозность, — признается источник “Ъ” в Киеве.— Мы не знали ни времени, ни формата встречи и были готовы к любому варианту».

Поскольку общение президентов Порошенко и Трампа свелось к минимуму, более предметный разговор о ситуации в стране и о конфликте в Донбассе состоялся в ходе других вашингтонских встреч лидера Украины — переговоров с вице-президентом Майком Пенсом, госсекретарем Рексом Тиллерсоном и министром обороны Джеймсом Мэттисом.

Президент Украины Петр Порошенко (слева) и вице-президент США Майк Пенс | Источник: Газета Коммерсантъ

По словам источника «Ъ», близкого к администрации президента Украины, команда Петра Порошенко подготовила план, цель которого — «материально заинтересовать команду Дональда Трампа в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины».

Поскольку Трамп — бизнесмен, мы и берем на вооружение бизнес-подход, — объясняет собеседник “Ъ”.— Суть наших предложений заключается в том, что 90% всех контрактов на восстановление разрушенной инфраструктуры Донбасса достанется американским фирмам. Но для этого, естественно, надо, чтобы Донбасс вернулся под контроль Украины. А это не произойдет без активного вовлечения в процесс Вашингтона и без дополнительного давления на Москву со стороны администрации Трампа.

Сергей Строкань, Максим Юсин; Янина Соколовская, Киев

Комментарии
7
Другой Мир
От молодец, Петя все решил, а чего хотят на Донбассе, кого ж это волнует? "90% контрактов отдать американцам", интересно, а расплачиваться с ними со своего кармана будет? Парашенко прекрасно понимает, что от него в Украине мало что зависит, что Донбасс он вернуть не сможет так как в стране реально правят фашистские группировки, против которых он бессилен. Поэтому решил попросту продать Донбасс американцам. Правильно Трамп сказал, что "Украина это место куда мы (США) сильно вовлечены", лучше будет сказать " место которое мы сильно нагнули и вошли..."по самое не хочу...
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А Б
Каким бы не был формат встречи, как бы его не называли те или иные стороны, это, по сути, в любом случае была встреча двух лидеров суверенных государств, которые нашли общий язык между собой и выявили сходство позиций по основным вопросам взаимоотношений Украины с США и соседними с ней странами Европы. Основа для дальнейшего тесного взаимодействия и сотрудничества на этой встрече была успешно положена.
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Петр Петров
Ну так то что у него там всё на морде лица и коню понятно. Вон улыбка то какая, однако шире газовой трубы.....
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