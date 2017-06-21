Масштабные учения ТОФ начались в Приморье
В рамках первого этапа конкурса «Морской десант — 2017» военнослужащие преодолевают 600 метровую полосу препятствий, сообщает ИА «Дейта».
В рамках первого этапа конкурса «Морской десант — 2017» военнослужащие преодолевают 600 метровую полосу препятствий, сообщает ИА «Дейта».
На полигоне Тихоокеанского флота «Бамбурово» морские пехотинцы участники конкурса преодолевают маршрут общей протяженностью 600 метров, оборудованный 20 препятствиями. В их числе полуразрушенное здание, кирпичная стена и ров с водой, деревянный забор, проволочная сеть, участок железной дороги с водопроводными трубами, завал и другие. Старт проводится одновременно для двух команд, в очередности, установленной жеребьевкой.
По правилам каждый военнослужащий выполняет упражнение в военной форме одежды в индивидуальных средствах бронезащиты, со штатным оружием. В случае не преодоления препятствия военнослужащий преодолевает препятствие повторно. При повторном не преодолении препятствия военнослужащий продолжает движение по полосе препятствия с начислением 10 сек штрафного времени, которое прибавляется к общему времени за прохождение полосы препятствий.
В случае обхода военнослужащим препятствия начисляется 20 секунд штрафного времени за каждое препятствие, которое прибавляется к общему времени за прохождение полосы препятствий.
На данном этапе военнослужащие зарабатывают индивидуальные баллы, по сумме которых определяется лучшая команда — сообщает
Михаил Грач.