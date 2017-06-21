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03:19 (мск), источник: ДЕЙТА

Масштабные учения ТОФ начались в Приморье

В рамках первого этапа конкурса «Морской десант — 2017» военнослужащие преодолевают 600 метровую полосу препятствий, сообщает ИА «Дейта».

На полигоне Тихоокеанского флота «Бамбурово» морские пехотинцы участники конкурса преодолевают маршрут общей протяженностью 600 метров, оборудованный 20 препятствиями. В их числе полуразрушенное здание, кирпичная стена и ров с водой, деревянный забор, проволочная сеть, участок железной дороги с водопроводными трубами, завал и другие. Старт проводится одновременно для двух команд, в очередности, установленной жеребьевкой.

По правилам каждый военнослужащий выполняет упражнение в военной форме одежды в индивидуальных средствах бронезащиты, со штатным оружием. В случае не преодоления препятствия военнослужащий преодолевает препятствие повторно. При повторном не преодолении препятствия военнослужащий продолжает движение по полосе препятствия с начислением 10 сек штрафного времени, которое прибавляется к общему времени за прохождение полосы препятствий.

В случае обхода военнослужащим препятствия начисляется 20 секунд штрафного времени за каждое препятствие, которое прибавляется к общему времени за прохождение полосы препятствий.

На данном этапе военнослужащие зарабатывают индивидуальные баллы, по сумме которых определяется лучшая команда — сообщает пресс-служба ТОФ.

Михаил Грач.

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