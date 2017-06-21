Глава Пентагона заверил Порошенко в поддержке

«Даже перед лицом опасностей — агрессии, кибератак, соседа, разрушающего доверие, ваша страна показала решимость защищаться от всех угроз. США поддерживает вас. Мы поддерживаем вас перед лицом угроз суверенитету, международному праву и мировому порядку», — заявил Мэттис украинскому президенту в присутствии журналистов.

В свою очередь Порошенко заявил, что рассчитывает на расширение сотрудничества с США, поскольку Украина «сражается за свободу и демократию».

США и другие страны Запада обвиняли Россию во вмешательстве в дела Украины. Москва это категорически опровергает и заявляет, что заинтересована в разрешении внутриукраинского кризиса.