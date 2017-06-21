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03:02 (мск), источник: РИА Новости

Глава Пентагона заверил Порошенко в поддержке

ВАШИНГТОН, 21 июн — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис заверил президента Украины Петра Порошенко в поддержке.

«Даже перед лицом опасностей — агрессии, кибератак, соседа, разрушающего доверие, ваша страна показала решимость защищаться от всех угроз. США поддерживает вас. Мы поддерживаем вас перед лицом угроз суверенитету, международному праву и мировому порядку», — заявил Мэттис украинскому президенту в присутствии журналистов.

В свою очередь Порошенко заявил, что рассчитывает на расширение сотрудничества с США, поскольку Украина «сражается за свободу и демократию».

США и другие страны Запада обвиняли Россию во вмешательстве в дела Украины. Москва это категорически опровергает и заявляет, что заинтересована в разрешении внутриукраинского кризиса.

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