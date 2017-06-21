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03:43 (мск), источник: ТАСС

Порошенко заявил Мэттису, что со времен службы в Советской армии мечтал быть в Пентагоне

ВАШИНГТОН, 21 июня. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко со времен службы в рядах Советской армии мечтал быть в Пентагоне. С таким неожиданным признанием украинский лидер выступил на состоявшейся во вторник в Вашингтоне встрече с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

Источник: Reuters

«Господин министр, для меня и всей моей делегации огромная честь быть вместе с вами в Пентагоне. Я сказал вам, что моя мечта со времени, когда я служил в армии, — быть в Пентагоне», — заявил украинский лидер, согласно стенограмме, которую распространила пресс-служба военного ведомства США. В соответствии с данными официальной биографии Порошенко, в Вооруженных силах СССР он служил в 1984—1986 годах.

В свою очередь Мэттис выразил мнение, что США и Украину на данном этапе объединяют «общие интересы» и «приверженность принципам, лежащим в основе международного права». «Приходят на ум такие слова, как «суверенитет», «территориальная целостность» и «свобода от принуждения», — сказал шеф Пентагона.

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Он сообщил, что отставной американский генерал Джон Эбизейд, который в 2003—2007 годах возглавлял Центральное командование ВС США, продолжит выполнять функции старшего советника Пентагона по вопросам оказания военной помощи Украине. На эту должность Эбизейд был назначен в сентябре минувшего года при предыдущей администрации США, которую возглавлял президент Барак Обама.

Со своей стороны официальный представитель Пентагона Дана Уайт в письменном заявлении, распространенном по итогам переговоров Мэттиса и Порошенко, утверждала, что стороны рассмотрели «недавние действия комбинированных сил России и сепаратистов на востоке Украины». «Сепаратистами» США по пропагандистским соображениям именуют ополченцев. Кроме того, президент и министр говорили об усилиях США, призванных «укрепить внутренний оборонный потенциал Украины» и повысить уровень профессионализма ее сил, отметила Уайт.

Наконец, подчеркнула она, Мэттис подтвердил «поддержку Соединенными Штатами полной реализации минских соглашений» и суверенитета Украины и призвал власти в Киеве «сохранять приверженность реформам», которые позволят повысить эффективность армии. При этом Порошенко «подчеркнул важность поддержания тесной связи и дальнейшего укрепления двусторонних отношений в сфере обороны», добавила Уайт.

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