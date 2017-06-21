Порошенко заявил Мэттису, что со времен службы в Советской армии мечтал быть в Пентагоне

«Господин министр, для меня и всей моей делегации огромная честь быть вместе с вами в Пентагоне. Я сказал вам, что моя мечта со времени, когда я служил в армии, — быть в Пентагоне», — заявил украинский лидер, согласно стенограмме, которую распространила пресс-служба военного ведомства США. В соответствии с данными официальной биографии Порошенко, в Вооруженных силах СССР он служил в 1984—1986 годах.

В свою очередь Мэттис выразил мнение, что США и Украину на данном этапе объединяют «общие интересы» и «приверженность принципам, лежащим в основе международного права». «Приходят на ум такие слова, как «суверенитет», «территориальная целостность» и «свобода от принуждения», — сказал шеф Пентагона.