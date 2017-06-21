Трамп мог обидеть украинцев, употребив название «Украина» с артиклем — Макфол
Трамп принял во вторник в Белом доме президента Украины Петра Порошенко. В ходе приветственных заявлений он произнес слово «Украина»
Трамп принял во вторник в Белом доме президента Украины Петра Порошенко. В ходе приветственных заявлений он произнес слово «Украина»
КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп мог обидеть украинцев, употребив название «Украина» с определенным артиклем, считает бывший посол США в России Майкл Макфол.
Трамп принял во вторник в Белом доме президента Украины Петра Порошенко. В ходе приветственных заявлений он произнес слово «Украина»
«Хороший предварительный брифинг, проведенный его (Трампа) помощником, научил бы его, почему название The Ukraine так оскорбительно для украинцев», — написал Макфол в Twitter.
При этом он не пояснил, почему артикль должен оскорблять украинцев.
Эксперт по этимологии из американского Университета Миннесоты Анатолий Либерман ранее объяснял
Название Украины на протяжении многих десятков лет периодически употреблялось с определенным артиклем. Откуда происходит артикль, не совсем ясно. Известно, что артикль употребляется в сложных названиях стран и организаций (например, the United Kingdom — Соединенное Королевство или the Unites States — Соединенные Штаты). Лишь Гамбия и Багамы официально называются
Есть теория, что артикль «затесался» в название Украины из прежнего названия УССР — республики в составе СССР, в сложном названии которой артикль должен присутствовать (the Ukrainian Soviet Socialist Republic — Украинская советская социалистическая республика).
Так или иначе, в официальных документах власти Украины называют страну без артикля.