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05:30 (мск), источник: ИА REGNUM

Зависшие в охотугодьях Приморья ДВ-гектары выдадут после решения Госдумы

«Как только, так сразу…».

Источник: Reuters

Житель Приморского края Иван Таркин, рассказавший президенту РФ Владимиру Путину о волоките с выделением дальневосточного гектара, получит землю, когда Государственная Дума РФ одобрит предоставление участков в границах охотничьих угодий. Такое заявление сделал губернатор Владимир Миклушевский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Я пригласил вас, чтобы вы услышали это от меня, а не по пересказам моих подчинённых. Мы вынуждены были приостановить работу по заявлению, потому что закон запретил предоставление гектаров на территориях охотугодий», — обратился к приморцу губернатор.

По его словам, законопроект о предоставлении дальневосточных гектаров в границах охотугодий в настоящее время прошёл рассмотрение в профильном комитете Госдумы РФ.

«Участок поставлен на кадастровый учёт, претендовать на него кроме вас больше никто не сможет. Как только поправки Госдумой будут одобрены, сразу получите землю», — сообщил Миклушевский, добавив, участок Таркина не единственный зависший из-за ныне существующего законодательного ограничения.

Как сообщало ИА REGNUM, в минувший четверг, 15 июня, во время «Прямой линии» к Владимиру Путину обратился житель Приморского края Иван Таркин. Он заявил, что в регионе творятся издевательства с выдачей дальневосточных гектаров — сам мужчина не может получить земельный участок с февраля 2017 года.

Президент в свою очередь отметил, что именно в Приморье возникает больше всего сложностей с реализацией программы. Глава государства назвал две основные проблемы: отсутствие адекватной системы кадастра и большое количество ведомственных земель.

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