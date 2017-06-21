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05:36 (мск), источник: РИА Новости

Минфин Германии: США не следует позволять России и Китаю доминировать

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что если бы США дали России и Китаю свободу доминирования в своих сферах влияния, это стало бы концом либерального мирового порядка.

Источник: AFP 2017

Министр сомневается, что в Вашингтоне действительно верят, что мировой порядок будет так же устойчив, если Китаю и России будет позволено где-то занять место США и доминировать в своих сферах влияния.

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«Это был бы конец нашего либерального мирового порядка. Этот порядок по-прежнему лучший из всех возможных миров по этическим, политическим и экономическим причинам. И мы хотим, чтобы этот порядок продолжался. По крайней мере, мы не хотим видеть, как он ослабевает», — приводит агентство Рейтер слова Шойбле.

Он также заявил, что Европе следует взять на себя большую ответственность, чтобы защитить либеральный и демократический мировой порядок, поскольку США проявляют в этом вопросе меньшую готовность.

«Мы должны улучшить наше сотрудничество, мы должны полагаться на наше взаимное доверие», — заявил министр. Он добавил, что нужно придерживаться своих ценностей.

По словам Шойбле, основные проблемы в мире, как, например, климатические изменения, международный терроризм и миграция, могут быть разрешены при тесном сотрудничестве стран. «Если США начинают с сомнением относиться к своей роли хранителя мирового порядка, а мы уже видели намеки на это за последние годы, то я бы смотрел на это, как на призыв к действиям, направленный на Европу, включая Германию», — сказал министр.

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