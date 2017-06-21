В США республиканцы отстояли два округа на довыборах в конгресс

Речь идет лишь о двух депутатских мандатах из 538 мест в конгрессе США. Выборы не могли повлиять на расклад сил в конгрессе, обе палаты которого контролируют республиканцы.

Тем не менее, довыборы в этих округах считались важным показателем того, удастся ли оппозиции в лице демократов сыграть на относительной непопулярности президента-республиканца Дональда Трампа и многочисленных скандалах вокруг его администрации.

Надежды демократов не оправдались. В штате Джорджия республиканка Карен Хандел победила демократа Джона Оссоффа в округе, который включает ряд пригородов Атланты. Этот округ республиканцы выигрывали на протяжении четырех десятилетий, но нынешняя гонка была особенно напряженной и поставила рекорд по стоимости для обоих кандидатов.

В Южной Каролине республиканец Ральф Норман победил демократа Арчи Пэрнелла с небольшим отрывом.

Депутатское место в шестом округе Джорджии освободилось после того, как член конгресса Том Прайс был утвержден министром здравоохранения в администрации Трампа. Пятый округ Южной Каролины проводил довыборы после того, как его представитель Мик Малвейни занял должность директора Белого дома по бюджету.

Трамп в ходе предвыборной кампании поддерживал обоих республиканских кандидатов.

Ближайшие полномасштабные выборы в конгресс состоятся в ноябре 2018 года — на так называемых промежуточных выборах будут переизбраны весь состав палаты представителей и треть сенаторов.